Economia a mers însă mai slab și comparativ cu finalul anului trecut. Totul se întâmplă pe fondul crizei din energie, care a generat scumpiri în lanț. Pentru a doua lună consecutiv, rata anuală a inflației a crescut și a atins 10,7%, iar salariile nu au mai ținut pasul cu scumpirile.

În luna aprilie, serviciile au fost cele care au alimentat cel mai mult inflația. În cazul lor, se vede o creștere medie de 13%, în timp ce produsele nealimentare s-au scumpit cu 12%, iar alimentele cu 7,3%.

Dacă ne uităm la alimente, cea mai mare creștere de preț s-a înregistrat la cafea, însă au crescut și prețurile la ouă, carne de vită și fructe proaspete. Există însă și produse care s-au ieftinit, de exemplu cartofii și făina. În categoria produselor nealimentare, cele mai mari creșteri din aprilie continuă să fie la energia electrică, tariful s-a majorat cu 54%, după eliminarea schemei de sprijin. Și benzina este mai scumpă cu 22%, iar motorina cu 32,6%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri au fost la chirii, cu 43,7%, asta și pentru că autoritățile au actualizat tarifele chiriilor pentru locuințele aflate în proprietatea statului. Scumpiri s-au văzut și la serviciile de igienă și cosmetică sau la reparațiile auto.