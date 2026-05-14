Acesta este „de origine virală” și nu a provocat nicio îmbolnăvire gravă, au precizat într-un comunicat prefectura din Gironde și agenția regională de sănătate, care au exclus rapid orice legătură cu cazurile de hantavirus detectate la bordul navei MV Hondius.

„Interdicția de debarcare” care afectează pasagerii și echipajul navei de la sosirea sa va fi „ridicată” pentru persoanele „asimptomatice”, dar bolnavii vor trebui să rămână „în izolare”.

Dintre cei 1.233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, 80 au prezentat „simptome compatibile cu o infecție digestivă acută” începând de luni, potrivit autorităților. Preluați în grija medicului de bord, bolnavii au fost izolați în cabinele lor imediat ce au apărut simptomele, în timp ce ceilalți pasageri se puteau plimba la bordul navei, fără a coborî pe chei.

Situația a fost semnalată marți seara, în timp ce nava și cei 514 membri ai echipajului său ajungeau în portul din Bordeaux.

Nava de croazieră „Ambition” a companiei britanice Ambassador Cruise Line, care a plecat din Insulele Shetland, la nord de Scoția, pe 6 mai, a făcut anterior escale la Belfast, Liverpool și Brest.

Trebuia să plece joi seara spre nordul Spaniei, înainte de a se întoarce la Liverpool pe 22 mai, dar „compania, pe baza acestor informații medicale, va lua o decizie cu privire la continuarea circuitului său”, au adăugat autoritățile.

Luni, „au apărut simptome digestive” în timp ce nava staționa la Brest. În timpul aceleiași escale în Bretania, un cetățean britanic în vârstă de 92 de ani a decedat la bord în urma unui stop cardiac, potrivit autorităților, dar „în acest moment, nu există nicio legătură între acest deces și situația de la bord”.

Trupul decedatului este păstrat la bord, „în conformitate cu dispozițiile convențiilor internaționale”.

Compania proprietară a navei, înregistrată în Insulele Bahamas, a precizat miercuri pe contul său de Facebook că a fost alertată cu privire la „o creștere a numărului de cazuri după îmbarcarea la Liverpool”, pe 9 mai.

Analizele suplimentare, efectuate pe pacienții de la bord și încredințate Centrului Spitalicesc Universitar din Bordeaux, „confirmă că este vorba într-adevăr de un episod de gastroenterită de origine virală”, au indicat miercuri seara autoritățile.

Fără panică

În fața zvonurilor care menționau prezența hantavirusului la bord și pentru a „evita orice panică”, autoritățile au explicat că au luat, în zori, aceste măsuri de „precauție extinsă”, din cauza „contextului internațional” și „din lipsă de informații” furnizate de navă în timpul nopții, „chiar dacă acest tip de epidemie pe o navă, într-un spațiu închis, nu este rar”.

O epidemie similară de gastroenterită a fost semnalată săptămâna trecută în Caraibe, la bordul navei Caribbean Princess, unde 145 de pasageri și 15 membri ai echipajului au avut diaree sau au vomitat, potrivit Centers for Disease Control and Prevention.

Un singur caz de hantavirus a fost confirmat în Franța: o femeie de 65 de ani, repatriată de pe nava Hondius, a cărei stare de sănătate s-a „deteriorat” în noaptea de duminică spre luni și care este internată la Paris.

Cei 22 de francezi identificați ca fiind în contact cu o pasageră olandeză de pe MV Hondius, care a decedat din cauza hantavirusului, sunt „în prezent internați”, potrivit guvernului.

Hantavirusurile, transmise în principal la om de rozătoare infectate, fac parte dintre agenții patogeni care pot provoca insuficiență respiratorie și cardiacă, precum și febră hemoragică.