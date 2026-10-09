Cel mai interesant caz este, poate, Oasis. Trupa are un turneu uriaș în 2027 și va concerta la Roma pe 29 și 30 iulie, înainte de a pleca în Statele Unite pentru următorul show, programat abia pe 10 august. Exact între cele două apare weekendul UNTOLD. Coincidență?

Și calendarul lui Harry Styles atrage atenția. Superstarul britanic cântă la Madrid pe 2 august, iar pe 7 și 8 august este programat la Roma. Cu alte cuvinte, va fi chiar în Europa în zilele UNTOLD.

Pe lista artiștilor cu turnee europene în 2027 se află și Olivia Rodrigo, care are o serie amplă de show-uri în arene din Europa, Tame Impala, cu concerte și festivaluri europene confirmate, Charli XCX, care revine pe continent în 2027, și Gracie Abrams, care pornește într-un turneu european de arene.

Lor li se adaugă Muse, Fontaines D.C., Doechii, Massive Attack, Hayley Williams și FKA twigs, toate nume care apar deja în circuitul european al concertelor și festivalurilor din 2027.

Adela, artista care a devenit virală cu piesa “Nicole Kidman”, va fi în Europa în vara lui 2027.

Asta nu înseamnă că vreunul dintre ei este confirmat la UNTOLD. Dar cu atât de multe superstaruri care vor traversa Europa anul viitor, fanii au toate motivele să înceapă calculele.

Oasis? Harry Styles? Olivia Rodrigo? Tame Impala? Charli xcx? Gracie Abrams? Muse?

Cine ar putea deveni următorul mare live act de pe Mainstage-ul UNTOLD?