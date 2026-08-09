Primele 20.000 de abonamente s-au epuizat în doar câteva minute de la lansare. Duminică este ultima zi de festival.

Lewis Capaldi a venit pentru prima dată în România, iar „Someone You Loved”, una dintre cele mai cunoscute balade ale ultimilor ani, a fost punctul culminant al serii. Când le-a cerut fanilor să cânte, aceștia au preluat piesa, iar vocile lor au răsunat în tot stadionul.

Fată: „Foarte fain, are o voce extraordinară.”

Lewis Capaldi are 29 de ani și, dincolo de baladele sale emoționante, este cunoscut pentru umor.

Băiat: „Atmosfera mi se pare extraordinară, concertul este foarte frumos. Mi se pare una dintre cele mai frumoase voci din generația curentă.”

Băiat: „Orice melodie pe care o scoate este foarte tare.”

Lumea s-a distrat și la scena retro, unde Andreea Esca și Otravă au ținut publicul în priză mai bine de o oră și jumătate.

Băieți: „Cel mai tare festival, scena retro!”

După multe ore de dans, unora li s-a făcut o foame de lup.

Băiat: „Crenvurști, hot dogi, cheeseburgeri.”

Băiat: „Meniul perfect de festival e cu un crispy și niște cartofi, sos de usturoi nelipsit.”

La un astfel de festival, nu doar muzica este importantă. Contează mult și ținutele.

Fată: „Avem o pălărie de cowboy, avem acești ciorapi pe care i-am rupt, niște cizme în picioare și acum mă cam dor picioarele.”

Fată: „Am avut petrecerea burlăcițelor și am purtat-o și am zis că la Untold e perfect să vin îmbrăcată, deși prietenii îmi spun că sunt mireasă.”

Anul acesta, vedetele ultimei seri la Untold sunt Animal X, Flo Rida și Steve Aoki.