La 45 de ani, superstarul american este din nou un fenomen global. În această vară, a intrat în Cartea Recordurilor, după ce peste 22.000 de fani, dintre cei 70.000 prezenți la un concert din Londra, s-au costumat în el.

Hituri cunoscute în întreaga lume, milioane de fani și concerte transformate în petreceri uriașe. La 45 de ani, artistul american trăiește un nou vârf de popularitate și a devenit un adevărat fenomen viral în 2026. Acesta a cucerit o întreagă generație pe platformele de social media.

Cu costume, ochelari de soare și chelii false, fanii îi copiază look-ul celebru și au transformat acest trend într-un record mondial.

În iulie, la Hyde Park, Londra, peste 22.000 de oameni costumați în Pitbull au stabilit un record Guinness. Concertul a adunat aproape 70.000 de spectatori.

Pitbull: „Este o binecuvântare să pot urca pe scenă, să interpretez muzică, pentru că unește, nu dezbină. A fost o noapte care a făcut istorie, care a bătut și a creat recorduri.”

Artistul a colaborat cu unele dintre cele mai mari vedete ale muzicii internaționale, iar hituri precum „Timber”, „Fireball” și „Give Me Everything” continuă să răsune pe stadioane.

În 2027, Mr. Worldwide aduce acest spectacol și în România, la UNTOLD, între cinci și opt august, la Cluj-Napoca.