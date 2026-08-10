Evenimentul s-a încheiat cu un concert spectaculos al rapperului american Flo Rida.

Flo Rida a avut un show plin de energie. Câteva fane au putut experimenta ce înseamnă să fii pe scena uriașă a festivalului și au dansat împreună cu rapperul.

Au fost și fete care au primit flori de la artist.

Animal X, din nou pe scenă

La miezul nopții, a urmat un moment la fel de așteptat: după 13 ani membrii trupei Animal X au urcat din nou pe scenă împreună. Publicul a cântat fiecare refren.

Șerban Copoț, membru al trupei Animal X: Ce s-a întâmplat la Untold pe scenă, să vedem că lumea nu a uitat versurile noastre, ne confirmă faptul că încă e o legătură între noi și generațiile care au crescut cu muzica noastră și e un sentiment foarte măgulitor.

La final de festival s-au făcut și calculele. Unii au mărturisit că nu și-au cheltuit tot bugetul.

Femeie: Undeva la 600, 700 de lei. Încă mai plecăm cu bani acasă.

Tineri: Am cheltuit undeva la 600-700 de lei. Dacă ar fi fost să mergem în afara României, am fi cheltuit o grămadă de bani.

Edy Chereji, co-fondator Untold: Au fost peste 500.000 de oameni care s-au bucurat de ediția din acest an a festivalului Untold. În acest an estimăm că sunt peste 120 de milioane de euro bani care au rămas în comunitatea asta pe lângă taxele și impozitele pe care noi ca festival le achităm.

Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: Se vede o injecție de capital în economia locală. Mai ales că discutăm de peste 15% dintre participanți venind din alte părți ale lumii. Au avut toate hotelurile un cadru de ocupare de 100%.

Potrivit organizatorilor, deși festivalul abia s-a încheiat, deja peste 30 mii de persoane și-au cumpărat abonamente pentru Untold Star Edition, de anul viitor.