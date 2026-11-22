Ce alte surprize ne așteaptă la vară, pe Cluj Arena, ne spune Edy Chereji, co-fondatorul festivalului, care este alături de noi în studio.

Edy Chereji: ”A fost o bucurie pentru toți fanii festivalului Untold anunțarea artistului Pitbull. El este într-un moment de expunere maximă a carierei sale. S-a reinventat în ultimul an”.

A fost greu să îl contractați?

Edy Chereji: ”Discutăm de mai bine de un an. Tocmai pentru că știam că va urma să lanseze în 2026 un turneu nou. Speram să îl prindem anul acesta, dar iată că s-au așezat lucrurile pentru 2027”.

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