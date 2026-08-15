Filmul „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rolul principal, marele câștigător al Festivalului de Film de la Locarno

Stiri Mondene
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Florin serban

„Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, a câștigat la Festivalul Internațional de Film de la Locarno Leopardul de Aur/Marele Premiu, Premiul Europa Cinemas Label și o Mențiune specială pentru interpretare.

autor
Stirileprotv

Distincția pentru interpretare i-a fost acordată tânărului Teodor Butănescu, aflat la debut. Filmul devine astfel primul lungmetraj românesc recompensat cu Leopardul de Aur la Locarno.

„E minunat ce se întâmplă cu filmul ăsta, încă de la începutul proiectului, de acum 8 ani. Leopardul de Aur e un premiu foarte important pentru mine personal, e premiul pentru cinema pur. Iar pentru film… alături de celelalte premii de aici, sunt sigur că îi va asigura expunerea pe care o merită.”, a declarat regizorul Florin Șerban, după ceremonia de premiere.

Filmul face parte și din competiția internațională a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, unde va fi proiectat pe 20 și 21 august. 

„Nu e locul tău aici”, primul film românesc care a câștigat până acum Leopardul de Aur/ Pardo d'Oro, a impresionat deopotrivă membrii juriului internațional al prestigiosului festival de la Locarno prezidat de celebrul cineast belgian Fabrice Du Welz și membrii juriului Europa Cinemas Label — reprezentanți din Austria, Belgia, Polonia și Țările de Jos ai cinematografelor din rețeaua Europa Cinemas.

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„Cu delicatețe și precizie, Șerban descrie o lume guvernată de ierarhia patriarhală și statut; valori înrădăcinate în unele dintre cele mai puternice instituții publice ale noastre. Filmul ridică întrebări actuale despre ce înseamnă să fii un om bun, ce înseamnă cu adevărat succesul și, în cele din urmă, cine are dreptul să decidă cine aparține și cine nu. Personajele sale sunt prinse într-o amorțeală emoțională și o durere tăcută, redate printr-un limbaj cinematografic precis: o utilizare inteligentă a spațiului și a mișcării, o mizanscenă riguroasă și o cameră care păstrează adesea o distanță izbitoare. Dialogul este incisiv și emoționant, adus la viață de o distribuție remarcabilă, în special de prestația actorului principal, Adrian Văncică.”, menționează juriul Europa Cinemas Label.

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Cu celebrul actor Adrian Văncică în rolul principal, alături de o distribuție din care fac parte 19 tineri actori debutanți de la Școala de Film, instruiți de Florin Șerban, lungmetrajul „Nu e locul tău aici”/ ”You Don’t Belong Here”, finanțat cu ajutorul CNC, a impresionat publicul la premiera mondială din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unde a concurat, alături de alte 16 producții internaționale, în competiția oficială.

„Fericit că am făcut parte din acest proiect e prea puțin spus. Câteodată nu mai e nevoie de argumente sau vorbe… la mijloc sunt energii cu care rezonezi sau nu. De data asta, în acest proiect, „Nu e locul tău aici”…. s-au întâlnit niște energii greu de explicat. Și toate de bine. De foarte bine. Aștept să văd ce va spune publicul din România despre acest film la care îi aștept să vină cat mai mulți.”, a declarat actorul Adrian Văncică.

Dincolo de aplauze îndelungate, filmul a primit și numeroase aprecieri pozitive din partea unor reputați critici de film, care l-au întâmpinat cu interes, considerându-l „un film puternic și precis, care nu se teme să dezvăluie latura grotescă a unei masculinități aflate în criză, agățându-se stângaci de valori patriarhale care nu fac decât să genereze suferință” (Cineuropa), „o fabulă morală captivantă și necruțător de tulburătoare” (International Cinephile Society), „un nou film românesc de anvergură, care analizează profund a responsabilitatea unei generații față de cea următoare.” (Close-up).

Filmul scris, regizat, montat și produs de Florin Șerban a fost apreciat și de adolescenții și tinerii din Juriul Tânăr, parte din programul Cinema & Gioventù organizat de „Castellinaria — Festival del cinema giovane".

„Nu e locul tău aici” urmărește povestea unui respectat chirurg dintr-un oraș de provincie, Marius Călimănescu (interpretat de Adrian Văncică), care descoperă că fiul său Ioan (Teodor Butănescu), un adolescent introvertit și enigmatic, e suspect de crimă, alături de alți tineri membri ai unei organizații de extremă-dreapta.

Filmul este o investigație ce trece dincolo de clasica ruptura între generații și chestionează modul în care poate părinte cel care, la vremea lui, a vrut să schimbe lumea, iar acum este nevoit să facă alegeri care îi contrazic propriile principii.

Tânărul Teodor Butănescu, răsplătit pentru prima sa prestație într-un lungmetraj de ficțiune cu Mențiunea Specială a juriului Festivalului Internațional de la Locarno, s-a pregătit la Școala de Film (www.scoaladefilm.com), devenind un nou exemplu de succes, precum George Piștereanu, protagonistul filmului „Eu când vreau să fluier, fluier”.

Juriul de la Locarno i-a acordat lui Teodor Butănescu o Mențiune specială pentru intepretare, impresionat de „o prestație autentică și tulburătoare care arată cât de plină de singurătate și confuzie poate fi tinerețea”.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan. De scenografie s-a ocupat Bogdan Ionescu, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski. Producător executiv: Minodora Șerban.

„Nu e locul tău aici” este cel de-al cincilea lungmetraj regizat de Florin Șerban și primul său film selectat la Locarno, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase festivaluri de film, aflat la ediția 79, locul unde au avut premiere mondiale regizori importanți precum Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, John Ford, Spike Lee și Radu Jude.

De la debutul cu multipremiatul titlu „Eu când vreau să fluier, fluier” (Ursul de Argint/ Premiul Special al Juriului și Premiul Alfred Bauer pentru inovație în cinema la Berlinale, 2010), Florin Șerban a fost nominalizat și premiat în festivaluri internaționale și naționale, cu următoarele sale filme „Box” (2015, Premiul FIPRESCI la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary), „Dragoste 1. Câine” (2018, Cinema Award și Cineuropa Award la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo), „Dragoste 2. America” (2018).

„Nu e locul tău aici” va fi prezentat în România în luna noiembrie.

Produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film, filmul „Nu e locul tău aici” este un film de lungmetraj realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.

Reprezentat internațional de: Reason8 Films.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: film, adrian vancica, Festivalul Internațional de Film de la Locarno,

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