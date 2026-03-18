Adrian Văncică împlinește 49 de ani. „Celentano înseamnă pentru mine râs de la 7 dimineața”

În realitate, în spatele acestui rol stă un profesionist riguros. Pe lângă actorie, Văncică este și scenarist la serial, iar replicile cu dublu sens care au făcut istorie în Las Fierbinți poartă adesea și semnătura sa.

Personajul său este acel cetățean etern „amețit”, aparent fără griji și fără ocupație, dar capabil să filozofeze despre viață cu o luciditate care îi lasă uneori pe ceilalți fără replică.

Serialul difuzat de Pro TV și VOYO a depășit pragul impresionant de 800 de episoade și continuă să fie una dintre cele mai iubite producții de comedie din România. În centrul multora dintre momentele memorabile se află Celentano – bețivul satului, omul fără loc de muncă, dar cu mintea surprinzător de limpede atunci când vine vorba de observații despre lume.

„Gura lumii e slobodă”

L-am întrebat pe Adrian Văncică ce și-ar dori să spună publicul despre el peste 10 sau 20 de ani. Răspunsul a venit, firesc, cu mult umor:

„Hai să facem așa…. ce NU aș vrea să se spună despre mine peste 10–20 de ani….. iată niște situații….

Două doamne la mani-pedi: – „Vai…. Nu-mi vine să cred. La Gara de Nord? Cerșetor? Știam eu că nu e nicio diferență între el și personaj și că nu se preface.”

Un ziarist întrebând ChatGPT de mine: – „Pe aleea actorilor, unde mai exact? Pe dreapta? Aha… Cum intri sau cum ieși din Bellu?”

La casa de bilete a unei case de cultură, la ghișeu – „Cu cine e spectacolul? Adrian Văncică? N-am auzit...”, spune actorul.

După seria de scenarii imaginare, spuse cu umorul care îl caracterizează, actorul spune că, pentru el, cel mai important lucru rămâne legătura reală dintre public și poveștile în care a jucat.

„Apoi să revin la întrebare, ce aș vrea să se spună despre mine privind spre această etapă în care sunt acum? Nu cred că mi-ar plăcea să controlez ce spune publicul despre mine. Nici acum, nici altădată. Gura lumii slobodă, nu știți vorba? Să spună ce vrea publicul, eu sunt bucuros și recunoscător dacă peste atâția ani o să mai prezint un minim interes. Bașca, îmi place să fiu surprins și să văd cum alții știu despre mine lucruri pe care nici eu nu le știu.

Dar totuși am să fac un exercițiu și am să încerc un răspuns…. Aș vrea să spună că ce am făcut eu a contat pentru ei, că au crescut cu filmele și serialele în care am jucat și se raportează la ele cu inima. Și că zâmbesc atunci când își aduc aminte de ele. Mulți o să vadă cât am muncit, dar și mai mulți o să spună că am avut noroc. Oricum ar fi, o să fie bine și le mulțumesc din suflet. Sau mai e varianta….. „Vai, dar nu știam. A fost actor? Credeam că e numai pictor.””, a încheiat Adrian Văncică într-o notă de umor.

„Celentano înseamnă pentru mine râs de la 7 dimineața”

Iar când vine vorba despre rolul care l-a făcut cunoscut în toată țara, actorul vorbește despre el cu aceeași combinație de luciditate și autoironie.

„Ca actor mi-a adus o experiență dificil de gestionat, pentru că nu e un lucru ușor să duci același personaj atâția ani și peste 800 de episoade, fără să te plictisești de el. Oricât de mult ți-ar plăcea. Și d-aia, de la sezon la sezon mai adăugam sau mai scoteam câte ceva din mijloacele de expresie… câteodată strângeam maxilarele mai mult, câteodată gesticulam mai mult, altădată aveam degetele mai crispate… mă rog, să le zicem șmecherii de meserie, astfel încât să fie același lucru, dar și altfel în același timp. Însă întotdeauna ochii încrucișați”.

Actorul spune că, dincolo de provocările profesionale, personajul i-a adus și unele dintre cele mai frumoase momente din cariera sa.

„Ca om, „Celentano” înseamnă pentru mine relaxare, râs de la 7 dimineața, bucurie, prieteni și colegi foarte talentați și amuzanți… Poate și dușmani, invidie, habar n-am. Celentano a scos „navetistul” din mine, pentru că filmam cam la 50 de kilometri de București, și mi-a mai dat și multe nopți nedormite în perioadele în care scriu, dar nu le pun la socoteală. Mulțumesc acestei întâmplări extraordinare numită „Las Fierbinți” și multă sănătate lui Celentano”, a încheiat actorul.