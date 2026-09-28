„Vrem un guvern cât mai repede, nu această glumă sinistră pe care ne-au trimis-o în Parlament. Nu mi se pare normal și nu ni se pare normal să mergem în audierea unor miniștri care vin cu programul care ne-a fost prezentat. Ați văzut și dumneavoastră criticile pe care le-am adus. Totodată, noi am spus foarte clar că nu susținem acest guvern, de la bun început. Domnul Siegfried Mureșan a zis că își face majoritate el în Parlament, nu are ce să discute cu AUR, nu vedem de ce ar trebui să mergem la acest vot. Poziția noastră este cât se poate de clară, nu votăm acest guvern”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, despre absența parlamentarilor AUR la audierile din Parlament pentru miniștrii Cabinetului Siegfried Mureșan, potrivit News.ro.

Avrămescu a explicat că AUR a spus foarte clar că nu va face parte dintr-un guvern din care nu sunt parte și, mai ales, un guvern a cărei majoritate nu se discută înainte de a merge la Cotroceni.

„Dacă vrea să discute cu AUR, să o facă cu partidul”

„Astăzi am văzut o altă fațadă, fațetă a domnului Grindeanu, care pe noi ne-a cam șocat. Domnul Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, să o facă cu partidul. Așa cum i-au spus săptămâna trecută și domnul Murad și domnul Piperea, în discuțiile private pe care le-au avut, că discuțiile cu AUR să se poarte cu partidul, nu individual. Iar lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă și PSD-ul și domnul Grindeanu. Dacă se dorește a se discuta cu AUR, discuțiile au loc la nivel de conducere de partid”, a subliniat Avrămescu.

El a mai spus că în mod normal ar trebui să fie o discuție înainte de a se merge la Cotroceni.

„Noi am spus că vom avea aceste echipe de negocieri care vor discuta mai departe pentru formarea unei majorități, dacă se formează. (...) În momentul în care discuți despre un program, despre o serie de soluții pentru țară, poți să găsești puncte comune, dar poți să găsești și puncte pe care fiecare partid le aduce suplimentar pentru a scoate țara din criza economică pe care o parcurge, dar și criza socială pe care o avea”, a mai spus Avrămescu.

AUR anunță dialog cu PSD, PNL și USR

Întrebat dacă AUR se va întâlni cu PSD, Ștefăniță Avrămescu a răspuns: „Noi am spus încă din luna mai că suntem deschiși pentru dialog. Dacă ați văzut, dumneavoastră, din luna mai și până acum, partidele așa-zis pro-europene n-au avut voie sau le-a fost interzis să discute cu AUR. (...) Vom avea un dialog, așa cum am anunțat, cu PSD, cu PNL, cu USR”, a spus el.