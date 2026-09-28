Din primele informații, aparatul ar fi avut probleme tehnice în zbor și a luat foc la aterizare, la impactul cu pista. Imagini de la locul incidentului arată avionul distrus.

Pilotul, în vârstă de 41 de ani, ar fi reușit să iasă singur din aparat și a fost preluat de o ambulanță.

„La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor.

Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

Reprezentanți ai mai multor instituții sunt acum în zonă și fac cercetări.