Ideea care aparține Consiliului Național a Elevilor s-a răspândit pe rețelele sociale și are susținători și printre părinți și profesori.

La solicitarea Știrilor Pro Tv, ministrul Educației a răspuns că există măsuri mai eficiente pentru a ajuta starea de bine a copiilor la școală.

Cei mai activi participanți la protest au fost elevii colegiilor de prestigiu din ţară. Reprezentații Consiliul Elevilor din fiecare școală le-au cerut să-și spună părerea în privința propunerii de a readuse în sistemul public uniformele obligatorii, pe care inițiatorii o văd ca soluție pentru descurajarea hărțuirii între colegi.

Otniel Truică, profesor: ”Semnalul protestului l-au dat elevii din anii terminali”.

Elev: "Nu cred că uniformele ar rezolva una dintre problemele noastre realist vorbind având în vedere discriminarea însă o bună educaţie de acasă şi valorile morale ar ajuta sunt de acord cu protestul de astăzi am venit îmbrăcată mai închis dar incurajej ca tineri să aibă o voce şi să se exprime liber".

Părinții și-au însoțit copiii la protest, chiar dacă au păreri ușor diferite.

Părinte: "E şi bine e şi rău, pentru copii mici sunt bune uniformele pentru că reduc cheltuielile părinţilor. Sunt diferiţi, oameni sunt diferiţi, trăim într-o societate în care dacă munceşti mai mult, înveţi mai mult, ai mai mult, nu trebuie să-I uniformizăm să-I obligăm să fie la fel. Trebuie copiii să fie obişnuiţi cu această idee şi că pot să fie diferiţi, nu este niciun lucru rău nu au nimic de pierdut."

Cipru și Malta sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde uniforma școlară este obligatorie, însă aceasta nu a fost introdusă într-un moment legislativ recent, ci a fost moștenită din perioada administrației coloniale britanice.

Mai mult, cele mai recente date OCDE, extrase din cercetarea PISA, arată că ambele state au rezultate negative la disciplină din școli, iar percepția elevilor despre fenomenul de bullying în mediul preuniversitar este similară cu media OCDE și cu cea din România.

În tot acest scandal, ministrul Educației, Mihai Dimian, susține că: ”Înțeleg anumite argumente ale celor care susțin uniforma școlară. Însă consider că în această perioadă trebuie să cântărim cu atenție fiecare cheltuială pe care o cerem statului sau familiilor. Din punctul meu de vedere, resursele necesare pentru introducerea uniformelor obligatorii, dacă au fost identificate, ar putea fi orientate către alte măsuri cu un impact mult mai mare asupra educației și a stării de bine a elevilor”.

Ministrul crede că cea mai bună variantă e ca alegerea codului vestimentar să fie lăsat la în seama comunității, după consultări cu părinții și elevii. Proiectul de lege care propune obligativitatea uniformei va intra în dezbatere în Camera Deputaților.