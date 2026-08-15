Rolul principal este interpretat de Adrian Văncică, cunoscut publicului larg din România mai ales pentru personajul Celentano din serialul de comedie „Las Fierbinți”.

Regizorul este câştigător al Ursului de Argint, la Berlinale 2010, pentru lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier”. Producător executiv: Minodora Şerban. Casa de producţie: Fantascope.

Din distribuţie fac parte Adrian Văncică, în rolul unui medic, debutantul Teodor Butănescu, în rolul lui Ioan, alături de Alex Conovaru, Cristina Richter, Janir Izdrăilă şi Cosmin Dominte.

Filmul „Nu e locul tău aici” spune povestea lui Marius, chirurg respectat într-un oraş de provincie şi unic părinte, care află că fiul său adolescent este suspect de crimă. Este momentul în care tatăl află despre întreaga viaţă ascunsă a fiului, membru al unei organizaţii de tineri rasişti ce îşi petrec nopţile vandalizând maşinile parcate ilegal.

Filmul este o investigaţie ce trece dincolo de clasica ruptură între generaţii şi se întreabă asupra unui fel foarte special de a fi tată – Cum poate fi părinte cel care, la vremea lui, a vrut să schimbe lumea?