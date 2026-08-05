Cântăreața, în vârstă de 30 de ani, a purtat o rochie Ferragamo realizată la comandă și a fost stilizată de Lorenzo Posocco. Ținuta a avut un decolteu adânc, cu un detaliu sub formă de eșarfă și o fustă cu o textură aparte. Look-ul a fost completat cu cercei în nuanțe intense și o brățară din aur, potrivit People.

Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a ales un costum bleumarin Louis Vuitton, cu două rânduri de nasturi, asortat cu o cămașă galben-pal și o cravată în dungi maro și galbene. Cei doi au zâmbit și au pozat împreună pe covorul roșu de la SVA Theater din New York.

Callum Turner revine pe marile ecrane cu „One Night Only”

Turner joacă alături de Monica Barbaro în comedia romantică „One Night Only”, care spune povestea singurei nopți din an în care sexul înainte de căsătorie este legal. Filmul este regizat de Will Gluck, cunoscut pentru „Easy A” și „Friends with Benefits”, și va ajunge în cinematografe vineri, 7 august.

Nuntă în Sicilia

Starul pop și actorul din „Eternity” s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia, la istorica Villa Valguarnera, în apropiere de Palermo, pe 6 iunie, după ce își oficializaseră căsătoria la Marylebone Town Hall din Londra.

Cântăreața, câștigătoare a unui premiu Grammy, a publicat pe 20 iunie o serie de fotografii intime de la spectaculoasa ceremonie din Italia. În imagini, Dua Lipa poartă o rochie de mireasă haute couture Chanel, realizată la comandă și decorată cu cristale și pene.

Dua Lipa și Callum Turner au alimentat pentru prima dată zvonurile despre relația lor la începutul anului 2024, iar în luna iulie a aceluiași an și-au oficializat relația pe Instagram.