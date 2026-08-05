Expedia a publicat Island Hot List 2026, un top realizat pe baza căutărilor utilizatorilor, care arată că interesul pentru vacanțele pe insule a crescut cu 55% față de anul trecut. În același timp, mențiunile despre aceste destinații pe rețelele sociale au urcat cu 20%, scrie Daily Mail.

Clasamentul reunește zece insule care câștigă rapid popularitate și care oferă turiștilor o alternativă la destinațiile deja consacrate, datorită peisajelor spectaculoase, experiențelor autentice și, în multe cazuri, unor costuri mai avantajoase.

1. Saint Lucia, insula perfectă pentru o vacanță în doi

Prima poziție este ocupată de Saint Lucia, una dintre cele mai spectaculoase insule din Caraibe. Destinația atrage cuplurile prin resorturile exclusiviste, peisajele vulcanice și plajele cu nisip alb și negru.

Printre atracțiile cele mai apreciate se numără vârfurile Pitons, localitatea Soufrière, izvoarele sulfuroase, băile naturale cu nămol, cascada Piton Falls și golful Marigot.

2. Porto Santo, paradisul liniștii din Portugalia

Porto Santo, parte a arhipelagului Madeira, este recomandată celor care caută relaxare departe de aglomerație.

Insula impresionează prin plaja cu nisip auriu, întinsă pe aproape nouă kilometri, dar și prin traseele spectaculoase de drumeție. Turiștii pot vizita și Vila Baleira, orașul în care se află Muzeul Casa lui Cristofor Columb.

3. Praslin, insula din Seychelles supranumită „Grădina Edenului”

Praslin devine tot mai căutată de iubitorii naturii datorită rezervației Vallée de Mai, inclusă în patrimoniul UNESCO.

„Vizitarea rezervației Vallée de Mai a fost ca o călătorie într-un paradis preistoric. Pădurea antică de palmieri, vegetația luxuriantă și liniștea locului au făcut din această experiență una de neuitat”, a scris un turist într-o recenzie.

4. Syros, alternativa liniștită la Santorini și Mykonos

Pentru cei care vor să descopere Grecia autentică, Syros este alegerea ideală. Insula combină gastronomia locală, arhitectura elegantă și atmosfera relaxată, fără aglomerația din cele mai cunoscute destinații elene.

În plus, iubitorii de animale pot beneficia de cazare gratuită dacă aleg să îngrijească pisicile salvate de pe insulă, unde trăiesc aproximativ 3.000 de feline fără stăpân.

5. Lofoten, tărâmul Soarelui de la Miezul Nopții și al Aurorei Boreale

Arhipelagul Lofoten, din nordul Norvegiei, oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Europa.

Vara poate fi admirat Soarele de la Miezul Nopții, iar între toamnă și primăvară turiștii pot vedea Aurora Boreală. Tot aici se află plaja Kvalvika, accesibilă doar după o drumeție solicitantă, dar considerată una dintre cele mai frumoase de pe continent.

6. Palawan, locul unde se află una dintre cele mai frumoase plaje din lume

Palawan, în Filipine, continuă să atragă turiști din întreaga lume datorită peisajelor spectaculoase și plajei Entalula.

Ascunsă între stânci de calcar și accesibilă doar cu barca, aceasta impresionează prin nisipul alb, apele cristaline și atmosfera sălbatică.

7. Culebra, paradisul iubitorilor de snorkeling

Insula Culebra din Puerto Rico este renumită pentru apele limpezi și recifele ideale pentru snorkeling și scufundări.

Plaja Flamenco este inclusă frecvent în topurile celor mai frumoase plaje din lume, iar înotul alături de broaște țestoase reprezintă una dintre principalele atracții.

8. Sanibel, destinația preferată de familii

Insula Sanibel, din statul american Florida, este apreciată pentru plajele sale liniștite și atmosfera relaxată.

Bowman's Beach, una dintre cele mai retrase plaje ale insulei, oferă intimitate și peisaje naturale, fără hoteluri sau construcții în apropiere.

9. Phu Quoc, lux exotic la prețuri accesibile

Cea mai mare insulă a Vietnamului devine una dintre cele mai atractive destinații din Asia pentru turiștii care caută vacanțe premium la costuri reduse.

Plajele cu nisip alb, templele, resorturile moderne și arhitectura inspirată din Europa creează un contrast spectaculos cu decorul tropical.

10. Fiji, insula despre care vorbește toată lumea

Ultima poziție din clasament este ocupată de Fiji, cea mai menționată destinație insulară pe rețelele sociale în 2026.

Arhipelagul este recomandat familiilor și grupurilor de toate vârstele datorită resorturilor all-inclusive, experiențelor culturale și raportului excelent între preț și calitate.

„Insulele nu satisfac doar dorința de evadare, ci pot reprezenta și unele dintre cele mai avantajoase opțiuni de vacanță, datorită resorturilor all-inclusive și pachetelor promoționale disponibile pe Expedia”, a declarat Melanie Fish, expert în turism și purtător de cuvânt al Expedia.