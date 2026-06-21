Sâmbătă, 20 iunie, superstarul pop în vârstă de 30 de ani a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii spectaculoase de la cea de-a doua ceremonie de nuntă, desfășurată în Palermo, Sicilia, potrivit Yahoo News.

„Domnul și doamna”, a scris Dua Lipa în descrierea galeriei publicate pe Instagram.

Galeria a inclus momente intime din timpul celebrării, inclusiv fotografii de aproape cu proaspeții căsătoriți îmbrățișându-se, un portret alb-negru realizat în fața arhitecturii impresionante a locației și imagini pline de bucurie în care cei doi dansează și deschid o sticlă de șampanie.

Mesaje de felicitare de la vedete internaționale

Mai multe vedete le-au transmis felicitări în secțiunea de comentarii, printre acestea numărându-se Elton John, Katy Perry și Troye Sivan.

„Felicitări, a fost o onoare să fiu acolo pentru a sărbători iubirea voastră”, a scris Elton John.

Katy Perry a comentat: „Drăgălașilor”, alături de o inimă roșie, în timp ce Troye Sivan a lăsat o inimă albă.

Petrecerea cu invitați celebri a avut loc la Villa Valguarnera, un conac din secolul al XVIII-lea situat în apropiere de Palermo, la începutul acestei luni.

Petrecere de nuntă cu aproximativ 300 de invitați

Aproximativ 300 de invitați au participat la eveniment, unde Elton John le-a dedicat proaspeților căsătoriți o interpretare a celebrului său hit „Your Song”.

La petrecerea din Sicilia au fost prezente numeroase personalități, printre care Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX și soțul ei, George Daniel, membru al trupei The 1975, dar și Kevin Parker, solistul trupei Tame Impala, împreună cu soția sa, Sophie Parker, precum și Mark Ronson și soția sa, Grace Gummer.

Ceremonia din Sicilia a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial în cadrul unei ceremonii restrânse desfășurate la Old Marylebone Town Hall din Londra, pe 31 mai.