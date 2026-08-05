În doar 24 de ore vor avea loc nu unul, ci patru fenomene astronomice importante: o eclipsă de Soare, maximul curentului de meteori Perseide, una dintre cele mai bune perioade din an pentru observarea Căii Lactee și o configurație spectaculoasă a planetei Venus.

Primul eveniment al zilei va fi eclipsa totală de Soare, vizibilă de-a lungul unei fâșii înguste care traversează estul Groenlandei, vestul Islandei și nordul Spaniei, scrie Live Science.

În același timp, aproximativ 779 de milioane de oameni din America de Nord, Europa și nordul Africii vor putea vedea cel puțin o eclipsă parțială, cu Soarele acoperit în proporții diferite de Lună.

Din România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial. În țara noastră, fenomenul va putea fi observat în special în vest și nord-vest, cu un grad de acoperire mai mare decât în sud și est.

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