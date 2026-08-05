„Astăzi, 5 august, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condițiile avertizării meteorologice cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează canicula, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare”, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, scrie News.ro.

Ce transporturi sunt exceptate

Exceptate de la aceste restricții sunt transporturile: de persoane; de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală; de vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră; funerare; poștale; de echipamente de prim ajutor; pentru distribuirea de carburanți; de mărfuri sub temperatură controlată; pentru tractări vehicule avariate; pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; de produse provenite din exploatări agricole; militare implicate în exerciții multinaționale; de transport rutier în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR); de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

Recomandări pentru șoferi

„În condițiile valului de căldură persistent, în special în cazul călătoriilor pe distanțe lungi, este util să verificați prognoza meteo și eventualele restricții sau avertizări de trafic înainte de plecare”, precizează Centrul Infotrafic.

Polițiștii recomandă șoferilor: