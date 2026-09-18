Un test de limba română prezentat de Corina Popa în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV le-a dat bătăi de cap prezentatorilor. Printre întrebările din test s-au numărat despărțirea în silabe a unor cuvinte, formele corecte de plural, pronunția și câteva expresii românești.

Cum se desparte corect în silabe cuvântul „traumă”

Unul dintre cuvintele care pot crea confuzie este „traumă”, în special din cauza grupului de vocale „au”.

Forma corectă de despărțire în silabe este trau-mă. Prin urmare, „traumă” are două silabe, nu trei. Grupul de vocale „au” se pronunță împreună și rămâne în aceeași silabă.

Astfel, varianta „tra-u-mă” este greșită.

Care este pluralul corect al cuvântului „bazar”

Testul a inclus și substantive al căror plural poate fi mai greu de intuit. Un astfel de exemplu este „bazar”.

Forma corectă este bazaruri.

Spunem, așadar, „un bazar”, respectiv „două bazaruri”. Forma de plural se formează cu terminația „-uri”.

Cum se spune corect: „fileuri” sau „filee”

Și substantivul „fileu” poate ridica probleme atunci când este trecut la plural.

Forma corectă este fileuri: „un fileu, două fileuri”.

Este un exemplu în care forma intuitivă nu este neapărat și cea acceptată în limba română.

„A se pricopsi” sau „a se procopsi”? Care este forma corectă

Verbul „a se pricopsi” apare frecvent în vorbirea de zi cu zi, însă forma sa poate fi modificată în mod greșit.

Varianta corectă este „a se pricopsi”, cu sensul de a ajunge într-o situație avantajoasă, inclusiv de a se îmbogăți. Prin urmare, forma „a se procopsi” nu este cea recomandată în acest caz.

Cum este corect: „izbândei” sau „izbânzii”

O altă capcană gramaticală a fost forma de genitiv-dativ a substantivului „izbândă”.

Pentru a ajunge la forma corectă, este util să pornim de la plural: o izbândă – două izbânzi. La genitiv-dativ, forma corectă este „izbânzii”.

De exemplu: „Bucuria izbânzii a fost mare”.

Care este femininul adjectivului „pitoresc”

Adjectivul „pitoresc” își schimbă forma atunci când este folosit la feminin.

Forma corectă este „pitorească”. Un exemplu cunoscut este expresia „România pitorească”.

Așadar, avem „un loc pitoresc”, dar „o zonă pitorească”.

Ce înseamnă expresia „a o pune de mămăligă”

Testul nu s-a limitat la reguli gramaticale și de pronunție, ci a inclus și expresii din limba română.

Expresia „a o pune de mămăligă” este folosită atunci când cineva greșește, o încurcă sau ajunge într-o situație neplăcută. Nu se referă, în sensul expresiei, la prepararea mămăligii.

Cu această ocazie, Corina Popa a explicat și originea formei regionale „măligă”. Potrivit explicației oferite în emisiune, aceasta este rezultatul unui proces lingvistic numit haplologie, prin care, atunci când apar două silabe identice sau foarte asemănătoare, una poate dispărea pentru simplificarea pronunției.

Testul de limba română a scos astfel la iveală mai multe cuvinte și expresii care pot crea confuzii, chiar și pentru vorbitorii nativi. De la despărțirea corectă în silabe a cuvântului „traumă” până la forme de plural, pronunție și expresii consacrate, limba română are numeroase astfel de capcane.