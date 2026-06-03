Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
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Main dua lipa
Instagram

Dua Lipa a postat pe Instagram imagini de la cununia civilă, după ce s-a căsătorit cu actorul Callum Turner. Cântăreaţa pop a optat pentru o ținută clasică complet albă.

autor
Claudia Alionescu

În imaginile postate, Dua Lipa și-a etalat ținuta, care constă într-un sacou alb și o rochie albă. În ceea ce privește accesoriile, vedeta a optat pentru o pălărie elegantă, tot albă, și mănuși albe.

Main dua lipa
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Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

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Dua Lipa şi actorul Callum Turner s-au căsătorit weekendul trecut la Londra.

Cele două vedete britanice şi-au făcut schimb de jurăminte într-o ceremonie civilă intimă la oficiul de stare civilă din Old Marylebone, în centrul Londrei.

După această ceremonie, o a doua nuntă şi o sărbătoare fastuoasă de trei zile sunt planificate pentru sfârşitul acestei săptămâni în Sicilia, potrivit The Sun.

Sunt un cuplu din 2024

Cântăreaţa britanico-albaneză şi actorul formează un cuplu din ianuarie 2024.

Dua Lipa şi-a anunţat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. "Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viaţă împreună şi, nu ştiu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna - este un sentiment cu adevărat special", a spus ea atunci.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranţi kosovari. A devenit faimoasă cu single-ul ei de succes "Be The One" în 2016, apoi a obţinut o întreagă serie de succese şi umple în continuare stadioanele cu turneele sale.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Dua Lipa, tinuta, cununie civila,

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