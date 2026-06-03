Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

În imaginile postate, Dua Lipa și-a etalat ținuta, care constă într-un sacou alb și o rochie albă. În ceea ce privește accesoriile, vedeta a optat pentru o pălărie elegantă, tot albă, și mănuși albe.

Soțul ei a ales un costum clasic bleumarin și o cămașă elegantă.

Dua Lipa şi actorul Callum Turner s-au căsătorit weekendul trecut la Londra.

Cele două vedete britanice şi-au făcut schimb de jurăminte într-o ceremonie civilă intimă la oficiul de stare civilă din Old Marylebone, în centrul Londrei.

După această ceremonie, o a doua nuntă şi o sărbătoare fastuoasă de trei zile sunt planificate pentru sfârşitul acestei săptămâni în Sicilia, potrivit The Sun.

Sunt un cuplu din 2024

Cântăreaţa britanico-albaneză şi actorul formează un cuplu din ianuarie 2024.

Dua Lipa şi-a anunţat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. "Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viaţă împreună şi, nu ştiu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna - este un sentiment cu adevărat special", a spus ea atunci.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranţi kosovari. A devenit faimoasă cu single-ul ei de succes "Be The One" în 2016, apoi a obţinut o întreagă serie de succese şi umple în continuare stadioanele cu turneele sale.