Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile Emmy 2026. Cine a strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
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Data actualizării:
Premiile emmy 2026
Getty

Cele mai mari nume din televiziune s-au reunit luni la Peacock Theater din centrul orașului Los Angeles, pentru cea de-a 78-a ediție anuală a Premiilor Primetime Emmy. 

autor
Mihaela Ivăncică

Covorul roșu a fost dominat de ținute spectaculoase, apariții elegante și revederi emoționante între staruri, scrie Daily Mail.

Zendaya, Selena Gomez, Mariska Hargitay și Nicole Kidman s-au numărat printre vedetele care au atras toate privirile la evenimentul plin de strălucire.

Zendaya, apariție spectaculoasă în argintiu

Zendaya, în vârstă de 30 de ani, a demonstrat că ținutele metalizate au fost una dintre marile tendințe ale serii. Actrița a atras atenția într-o rochie argintie îndrăzneață, semnată Prada, cu un decolteu adânc, pe care a asortat-o cu o tunsoare pixie.

Deși a pozat singură pe covorul roșu, soțul ei, Tom Holland, în vârstă de 30 de ani, i s-a alăturat ulterior în interiorul evenimentului. Cei doi proaspăt căsătoriți au afișat cu mândrie verighetele.

Zendaya, care s-a numărat printre prezentatorii vedetă ai serii, a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic” pentru interpretarea personajului Rue Bennett din „Euphoria”. Trofeul i-a revenit însă lui Rhea Seehorn, pentru rolul din „Pluribus”.

Selena Gomez, eleganță hollywoodiană într-o rochie aurie

Selena Gomez, în vârstă de 34 de ani, a mizat pe glamourul Hollywoodului clasic. Vedeta a purtat o spectaculoasă rochie aurie cu efect de oglindă, semnată Louis Vuitton, completată de bijuterii cu diamante de la Tiffany & Co.

Selena a pășit singură pe covorul roșu, în timp ce soțul ei, Benny Blanco, a ales să nu participe la evenimentul plin de vedete.

Serialul „Only Murders in the Building”, în care joacă Selena Gomez, a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun serial de comedie”, însă trofeul a fost câștigat de producția „Widow's Bay”.

Mariska Hargitay, în centrul atenției la gala Emmy

Mariska Hargitay, în vârstă de 62 de ani, a fost gazda serii și a avut grijă ca toate privirile să fie ațintite asupra ei. Actrița a apărut într-o spectaculoasă rochie roșie Monse, strălucitoare și cu umerii dezgoliți.

Vedeta din „Law & Order: SVU” a pășit pe covorul roșu alături de soțul ei, Peter Hermann. Cei doi au fost însoțiți de copiii lor: fiul Andrew, în vârstă de 14 ani, fiica Amaya, în vârstă de 15 ani, și fiul cel mare, August, în vârstă de 20 de ani.

Nicole Kidman, eleganță atemporală în alb

Nicole Kidman, în vârstă de 59 de ani, a optat pentru eleganță clasică. Actrița a purtat o rochie albă Chanel, decorată cu o bordură bogată din pene în zona bustului.

Apariția sa s-a numărat printre cele mai sofisticate de pe covorul roșu, Kidman mizând pe un stil elegant și rafinat.

Surorile Fanning, apariții diferite pe covorul roșu

Elle Fanning a atras atenția într-o rochie acvamarin semnată Ralph Lauren. Actrița a fost însoțită de sora sa, Dakota Fanning, care a ales o ținută monocromă.

Cele două au optat pentru stiluri diferite, dar au reușit să transforme apariția comună într-unul dintre momentele remarcate de pe covorul roșu.

Florence Pugh, într-o rochie lila spectaculoasă

Florence Pugh a mizat pe o apariție îndrăzneață și seducătoare. Actrița a purtat o spectaculoasă rochie lila, cu umerii dezgoliți, semnată Vivienne Westwood.

Ținuta, cu o croială dramatică și feminină, s-a numărat printre aparițiile care au atras rapid atenția fotografilor.

Kristen Bell, apariție diafană în alb

Kristen Bell a ales un look angelic, purtând o rochie albă din mătase, semnată Alberta Ferretti. Ținuta diafană a fost completată de o capă elegantă prinsă pe un singur umăr.

Claire Danes, detalii metalizate și o croială spectaculoasă

Claire Danes a adus o notă de avangardă pe covorul roșu, într-o rochie metalizată inedită. Piesa vestimentară s-a remarcat printr-o mânecă dramatică, supradimensionată, pe un singur umăr.

Actrița a fost însoțită de soțul ei, Hugh Dancy.

Sarah Michelle Gellar și David Boreanaz, revedere după „Buffy”

Sarah Michelle Gellar a impresionat într-o rochie roz intens și a avut parte de o revedere specială cu colegul său din „Buffy, spaima vampirilor”, David Boreanaz.

Gellar a interpretat celebrul rol al lui Buffy Summers pe parcursul celor 144 de episoade ale serialului, difuzat între 1997 și 2003. Boreanaz l-a interpretat pe Angel, iubitul personajului lui Gellar, în 58 de episoade ale producției.

Revederea celor doi actori a fost unul dintre momentele nostalgice ale serii, readucând în atenție unul dintre cele mai cunoscute seriale ale generației anilor '90.

Keri Russell și Matthew Rhys, o seară istorică

Keri Russell a făcut senzație într-o rochie din piele, cu spatele gol și croială halter. Actrița a fost însoțită de partenerul său, Matthew Rhys, care a avut o seară memorabilă la gala Emmy.

Rhys a intrat în istorie după ce a câștigat două premii Emmy pentru roluri principale în aceeași seară.

El a primit premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie, serie antologică sau film” pentru „The Beast in Me” și premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie” pentru „Widow's Bay”.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: premiile emmy, vedete,

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