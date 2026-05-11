Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Nominalizații, prezentatorii și invitații speciali au pozat în fața fotografilor înaintea unei seri considerate esențiale pentru industria TV din Regatul Unit, unde sunt premiate cele mai apreciate producții ale anului.

Marea surpriză a ediției a fost dominația serialului „Adolescence”, care a câștigat premii importante și a adus trofee pentru Stephen Graham, Owen Cooper și Christine Tremarco, potrivit Sky News.

Iată câteva dintre cele mai remarcate apariții de pe covorul roșu al serii:

Myleene Klass

Myleene Klass a atras toate privirile pe covorul roșu de la BAFTA TV Awards într-o rochie spectaculoasă, într-o nuanță intensă de roșu, cu un aer dramatic și elegant în același timp.

Ținuta fără bretele a fost evidențiată de două aplicații florale supradimensionate, una în zona bustului și cealaltă în talie, care au transformat rochia într-o apariție inspirată de stilul haute couture. Materialul satinat și trena amplă au adăugat un efect teatral, în timp ce șlițul adânc de pe picior a oferit un plus de senzualitate și rafinament.

Vedeta și-a completat look-ul cu sandale nude cu barete fine, bijuterii discrete și un machiaj elegant, păstrând accentul pe rochia statement.