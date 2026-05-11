Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Covorul roșu de la BAFTA TV Awards din acest an a fost unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului de premii, adunând la Londra vedete de televiziune din întreaga lume.

Mihaela Ivăncică

Nominalizații, prezentatorii și invitații speciali au pozat în fața fotografilor înaintea unei seri considerate esențiale pentru industria TV din Regatul Unit, unde sunt premiate cele mai apreciate producții ale anului.

Marea surpriză a ediției a fost dominația serialului „Adolescence”, care a câștigat premii importante și a adus trofee pentru Stephen Graham, Owen Cooper și Christine Tremarco, potrivit Sky News.

Iată câteva dintre cele mai remarcate apariții de pe covorul roșu al serii:

Myleene Klass

Myleene Klass a atras toate privirile pe covorul roșu de la BAFTA TV Awards într-o rochie spectaculoasă, într-o nuanță intensă de roșu, cu un aer dramatic și elegant în același timp.

Ținuta fără bretele a fost evidențiată de două aplicații florale supradimensionate, una în zona bustului și cealaltă în talie, care au transformat rochia într-o apariție inspirată de stilul haute couture. Materialul satinat și trena amplă au adăugat un efect teatral, în timp ce șlițul adânc de pe picior a oferit un plus de senzualitate și rafinament.

Vedeta și-a completat look-ul cu sandale nude cu barete fine, bijuterii discrete și un machiaj elegant, păstrând accentul pe rochia statement.

Amanda Holden și Alan Carr

Amanda Holden a impresionat pe covorul roșu într-o ținută argintie îndrăzneață, formată dintr-un top scurt și o fustă transparentă decorată cu aplicații strălucitoare tip franjuri. Look-ul glam a fost completat de părul blond coafat lejer și un clutch metalizat.

Alan Carr a ales un smoking clasic negru, cu sacou petrecut, papion și ochelari cu rame groase, mizând pe un stil elegant și relaxat în același timp.

Owen Cooper

Owen Cooper a ales un look modern și relaxat pentru apariția de pe covorul roșu BAFTA, combinând eleganța cu influențele streetwear. Actorul a purtat o geacă bomber bleu pastel peste un top alb cu guler înalt, alături de pantaloni negri oversized și pantofi clasici negri.

Ținuta minimalistă, completată de coafura lejeră, i-a oferit un aer cool și contemporan, diferit de clasicele costume de gală.

Erin Doherty

Erin Doherty a purtat o rochie de seară lungă, neagră, cu un top structurat fără bretele și un design curat, minimalist, accentuându-i silueta. Ținuta avea un aer elegant și rafinat, potrivit pentru covorul roșu.

Laura Whitmore și Ian Stirling

Laura Whitmore a atras toate privirile într-o rochie lungă în nuanțe nude, cu un design delicat și feminin. Partea superioară a rochiei avea un detaliu asimetric și un ușor drapaj pe un umăr, iar textura bogată, ușor plisată, îi conferă un aer sofisticat și romantic. Ținuta a fost completată cu un clutch rotund în tonuri luminoase și câteva bijuterii subtile, care au pus în evidență eleganța naturală a prezentatoarei.

Alături de ea, Ian Stirling a ales un look clasic și rafinat, purtând un smoking negru cu cămașă albă și papion negru. Sacoul și pantalonii cu croială impecabilă, împreună cu accesoriile minimaliste, i-au conferit un aer sobru și elegant, potrivit pentru un eveniment de gală.

Tasha Ghouri

Tasha Ghouri a strălucit pe covorul roșu într-o rochie de seară vaporoasă, într-o nuanță delicată de bej/nude, care i-a pus în valoare silueta. Ținuta era croită din materiale fine, cu un top fără bretele ce îmbrățișează ușor bustul și evidențiază decolteul, în timp ce talia era definită subtil de detalii decorative.

Fusta rochiei avea un efect transparent grațios în partea de jos, cu material tulle fin presărat discret cu aplicații luminoase, creând un joc delicat de texturi la fiecare pas. 

