Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO

Marea revelație fashion a ediției a fost regizoarea Chloé Zhao, care a atras toate privirile într-o creație couture Schiaparelli cu un design neobișnuit, inspirat de forma unui pește-balonaș, scrie Vanity Fair.

Ținuta extravagantă, creată de Daniel Roseberry, a primit chiar și o poreclă savuroasă: „Isabella Blowish”, o referință la stilul excentric al legendarei editoare de modă Isabella Blow. Look-ul a devenit rapid unul dintre cele mai comentate momente de la Cannes și o demonstrație clară că originalitatea încă poate domina un covor roșu sufocat de clișee.

La 72 de ani, John Travolta a demonstrat că stilul nu ține de vârstă, ci de atitudine. Actorul și-a făcut apariția la Cannes într-o serie de ținute completate de berete elegante, care au stârnit imediat reacții și comentarii.

Travolta, prezent la festival pentru a-și promova debutul regizoral „Propeller One-Way Night Coach”, a explicat că noua imagine este un omagiu adus marilor regizori ai cinematografiei clasice. Prin acest look, actorul a vrut să marcheze simbolic trecerea de la statutul de star hollywoodian la cel de cineast.

Prin aparițiile sale, actrița a reușit să aducă un aer relaxat și autentic noii direcții Chanel, într-un festival în care multe ținute au părut mai degrabă spectacole de imagine decât expresii reale ale stilului personal.

