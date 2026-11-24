Mircea Șerdin, specialist în inteligența artificială: ”Pare că suntem pe același pas ca și matematicienii pentru că ce a zguduit cu adevărat lumea lor este că a apărut o explicație pentru unele dintre cele mai vechi probleme de matematică. Problema lui Riemann care datează de peste 167 de ani a fost acum rezolvată. Există o demonstrație matematică creată de un om împreună cu un program IA și acum majoritatea matematicienilor se uită la ea și nu prea înțeleg ce este acolo. Chiar și cel care a venit cu această soluție afirmă că nu o înțelege în totalitate”.

”A venit cu o explicație. Este ca și cum un contabil îți verifică toate bonurile și îți spune la sfârșit că totul se adună și este în regulă, dar nu înțelege de fapt de ce ai făcut acele cheltuieli. La fel și aici: există practic o demonstrație matematică, niște pași care au fost generați de un program, dar principiile asociate acestei demonstrații încă nu sunt înțelese de oameni” a mai transmis Mircea Șerdin.

Pentru mai multe detalii urmăriți videoclipul atașat.