Un grup de publicaţii germane a raportat luni că servicii de informaţii ale unor state membre NATO au concluzionat că Moscova plănuieşte o astfel de lansare, potrivit Agerpres.

"Nu, nu am văzut raportul. Dar sunt atât de multe afirmaţii 'presupuse' şi 'posibile' în el, atribuite cine ştie cui, încât cu siguranţă nu merită să le luăm în serios", le-a spus jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre informaţiile pe subiect apărute în presa germană.

Reuters a relatat luni, citând presa germană din aceeaşi zi, că servicii de informaţii ale unor state membre NATO au concluzionat că Rusia intenţionează să lanseze un satelit dotat cu o armă nucleară până la sfârşitul anului.

Serviciul de Informaţii Externe al Germaniei (BND), printre alte servicii de informaţii occidentale, şi forţele armate germane, au făcut schimb de informaţii ce indică faptul că satelitul, denumit "Sputnik-S", a fost asamblat în urmă cu câţiva ani şi se află în regiunea Moscovei, potrivit unui raport publicat de posturile germane NDR şi WDR, precum şi de cotidianul Suddeutsche Zeitung.

În 2024, Moscova a respins declaraţiile unor oficiali americani potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliţi inamici prin declanşarea unei explozii nucleare în spaţiu.