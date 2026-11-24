De asemenea, el i-a îndemnat să depună plângeri penale la Parchetul General pe cei interesaţi "de restabilirea drepturilor anulate în 6 decembrie 2024".

"Astăzi a avut loc un mic act de dreptate, Călin Georgescu, cel care exact acum doi ani câştiga turul întâi al alegerilor prezidenţiale, a fost eliberat din Arestul Central şi lăsat să meargă la familie. În opinia noastră, ca partid politic, (...) Călin Georgescu a fost în această perioadă un deţinut politic şi că România se îndreaptă cu paşi repezi către o dictatură. Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spaţiu public, nimeni din ţara noastră nu mai poate avea încredere în democraţie şi în alegeri libere. Românii în întregime au suferit un şoc, şoc din care trebuie să ne revenim. Şi nu ne vom reveni în lipsa adevărului. Nu credem că acest scenariu aplicat în 2024 nu se va mai repeta. (...) Nu vor ezita să folosească acelaşi scenariu", a afirmat Simion, în conferinţa de presă în care a fost prezentat un raport despre anularea alegerilor din 2024, transmite Agerpres.

Preşedintele AUR a precizat că raportul este "parlamentar, nu aparţine AUR, şi este asumat de preşedintele Comisiei de Abuzuri din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim".

"Îndemnăm pe toţi cei care vor citi raportul realizat de Comisia de abuzuri, prin preşedintele Laura Gherasim, să ceară instituţiilor statului dreptate, să îşi facă datoria şi să spună adevărul despre anularea alegerilor. În acest sens, îi îndemnăm să depună o plângere penală la Parchetul General, unde a început deja o anchetă 'in rem' . Toţi paşii necesari se pot găsi pe valuldemocratiei.ro. Eu am făcut o astfel de plângere penală şi îndemn toţi românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opţiunile politice, să facă o asemenea plângere. De altfel, doamna deputat Gherasim va trimite către toate instituţiile statului şi către Parchetul General acest raport şi va cere un vot în Parlamentul României pentru continuarea acestei anchete. Românii să-şi recapete încrederea în democraţie şi în justiţie. Cerem ca cei vinovaţi de anularea alegerilor să fie traşi la răspundere şi cerem desecretizarea şedinţei CSAT din 2024 când s-a luat această hotărâre", a adăugat Simion.

El a adăugat că AUR "nu se va dezice de Călin Georgescu" şi că nu există un raport al autorităţilor despre anularea alegerilor din cauza lipsei motivelor.

"Acest raport privind lovitura de stat l-am tradus în limba engleză şi l-am prezentat în Congresul American. Tot ce a apărut în spaţiul public este inclus în cele peste 430 de pagini ale raportului puse cap la cap. (...) Instituţiile care operează cu documente secrete nu au pus la dispoziţia Comisiei asemenea documente (...) Raportul ridică unele întrebări, răspunde la altele, dar problema este de ce aparatul de stat nu a răspuns până acum la toate aceste întrebări. Aici nu este adevărul definitiv, dar este un demers care obligă instituţiile statului să răspundă", a mai spus Simion.

Laura Gherasim a menţionat că raportul, rod al muncii de 6 luni, care "trebuie completat", a fost întocmit în urma a numeroase petiţii prin care se solicită Comisiei lămurirea motivului pentru anularea alegerilor din 2024 şi "ce s-a întâmplat cu votul a 9,4 milioane de cetăţeni".

Ea a spus şi că au fost audiate diferite persoane pe parcursul a cinci zile, în cadrul comisiei parlamentare, iar printre cei audiaţi se numără şi Cristian Terheş şi Diana Iovanovici-Şoşoacă.

Întrebată cine ar fi "vinovaţii" pentru anularea alegerilor, Laura Gherasim i-a enumerat pe preşedintele Klaus Iohannis, Curtea Constituţională şi Comisia Europeană.

"Sunt tristă pentru că ceea ce am constatat după această cercetare parlamentară arată că în momentul de faţă instituţiile statului român deţin o putere absolută, prin cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale a României, putere de a decide soarta şi destinul unei ţări, deşi Constituţia Românie prevede foarte clar că suveranitatea aparţine poporului român şi cetăţenilor. Ceea ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor în urma cercetării parlamentare pe care am desfăşurat-o împreună şi cu colegii noştri şi în urma documentelor pe care le-am analizat, vreau să transmit tuturor românilor care au votat că, din păcate, ceea ce statul român a făcut în dreptul public se numeşte uzurpare de putere. Anularea alegerilor a fost făcută fără ca Constituţia României şi legile electorale să permită acest lucru", a argumentat Gherasim.

Potrivit acesteia, "mecanismele Parlamentului nu sunt suficiente" pentru că instituţiile statului nu răspund la adresele comisiilor parlamentare.

"În România, o simplă amendă este tratată cu mai multe garanţii de respectare a drepturilor omului, decât este tratat votul românilor (...) Am trimis adrese şi către Ambasada SUA, Rusiei, Franţei şi am primit răspunsuri. Ambasada Rusiei spune că ţine de democraţiile occidentale ceea ce s-a întâmplat. Răspunsul de la Ambasada SUA nu a sosit. (...) Raportul va fi trimis şi Comisiei Europene", a mai specificat preşedintele Comisiei de Abuzuri a Camerei Deputaţilor, Laura Gherasim.