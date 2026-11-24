Artista, în vârstă de 29 de ani, a susținut în decembrie 2024 un concert transmis în direct pe internet, în timpul căruia a purtat o rochie fără mâneci și nu a avut capul acoperit. În Iran, femeile nu au voie să susțină spectacole publice și sunt obligate prin lege să poarte hijab și haine care să le acopere corpul, potrivit BBC.

În iunie, o instanță penală din orașul Qom i-a condamnat pe Ahmadi și pe alți opt inculpați pentru „încălcarea decenței publice”, prin publicarea unor „materiale obscene și indecente”. Cei acuzați au respins acuzațiile.

Pe lângă pedeapsa corporală, instanța le-a interzis să desfășoare activități în domeniul audiovizual și să părăsească Iranul timp de doi ani.

La sfârșitul lunii septembrie, o instanță de apel din Qom a respins contestațiile și a menținut pedepsele, au declarat avocații artiștilor.

Hotărârea a fost criticată de numeroși artiști și activiști iranieni pentru drepturile omului, care au atras atenția că biciuirea este o pedeapsă crudă, inumană și degradantă, incompatibilă cu interdicția internațională privind tortura.

Luni, unul dintre avocații apărării a declarat pentru BBC că Parastoo Ahmadi și cei patru bărbați au fost biciuiți într-un centru de executare a pedepselor din Qom.

„Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a anula verdictul sau măcar pentru a obține reducerea ori suspendarea pedepsei, dar nu am reușit”, a declarat avocatul.

Acesta a adăugat că echipa de apărare a încercat inclusiv să obțină amânarea executării sentinței, însă autoritățile au insistat ca pedeapsa să fie aplicată imediat.

Cotidianul reformist Etemad l-a citat pe un alt avocat al apărării, Mostafa Nili, care a făcut publice și numele celor patru bărbați biciuiți alături de cântăreață: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia și Mohsen Lashkari.

Bahar Ghandehari, directoarea departamentului de advocacy al Centrului pentru Drepturile Omului din Iran (CHRI), cu sediul în Statele Unite, a condamnat pedeapsa aplicată artistei.

Aceasta a declarat că biciuirea lui Parastoo Ahmadi pentru că a cântat și s-a îmbrăcat așa cum a dorit reprezintă o încălcare gravă a drepturilor sale fundamentale și arată cât de departe sunt dispuse să meargă autoritățile iraniene pentru a limita libertățile femeilor și a pedepsi persoanele care contestă regulile discriminatorii.

Femeile din Iran continuă să sfideze obligativitatea purtării hijabului

Potrivit legislației iraniene, bazată pe interpretarea islamică a legii Sharia adoptată de autorități, femeile și fetele care au ajuns la pubertate trebuie să își acopere părul cu hijab și să poarte haine lungi și largi, care să nu le evidențieze formele corpului.

În 2022, Iranul a fost cuprins de proteste după moartea în arest a Mahsei Amini, o tânără kurdă de 22 de ani. Aceasta fusese reținută în septembrie de poliția moralității din Teheran, fiind acuzată că nu purta hijabul în mod corespunzător.

În timpul protestelor împotriva conducerii clericale, femeile și-au ars baticurile sau le-au fluturat în aer, sfidând astfel regulile impuse de autorități. Sute de persoane au fost ucise în timpul intervențiilor forțelor de securitate.

De atunci, tot mai multe femei și tinere au renunțat să își mai acopere părul în public, încălcând în mod deschis codul vestimentar obligatoriu. Autoritățile au răspuns prin noi valuri de arestări și avertismente, dar și prin închiderea unor afaceri și alte măsuri punitive.

În ianuarie anul acesta, mii de persoane au fost ucise și zeci de mii au fost arestate în timpul represiunii declanșate de forțele de securitate împotriva unui nou val de proteste antiguvernamentale. Manifestațiile fuseseră provocate de criza economică din Iran.

După izbucnirea războiului dintre Iran, Statele Unite și Israel, la sfârșitul lunii februarie, autoritățile iraniene au intensificat folosirea pedepsei cu moartea împotriva protestatarilor.

Potrivit organizației Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, cel puțin 39 de bărbați condamnați în legătură cu protestele din ianuarie și alți doi condamnați pentru participarea la manifestațiile din 2022 au fost executați.

Alături de aceștia, au fost executate și 16 persoane acuzate că ar fi avut legături cu grupări de opoziție interzise, precum și alte 17 condamnate pentru spionaj sau colaborare cu state străine.

Raportul organizației mai arată că alți 121 de protestatari arestați în ianuarie, printre care șase femei și cinci minori, au fost condamnați la moarte și riscă să fie executați în orice moment.