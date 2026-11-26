O navă încărcată cu motorină s-a scufundat în largul insulei Ibiza. Un membru al echipajului a murit
O navă care transporta o cantitate de până la 7.000 de tone de motorină s-a scufundat la primele ore ale dimineții de joi în largul insulei spaniole Ibiza, iar un membru al echipajului a decedat.
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Petrolierul Med Emre, sub pavilion maltez, s-a scufundat la o distanță de circa 25 de mile marine (46,3 km) nord-est de insula turistică Ibiza, din arhipelagul Baleare, au indicat serviciile de salvare într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Nava plecase din portul Algeciras, din sudul Spaniei, și se îndrepta spre Barcelona.
Echipajul format din 17 membri a fost salvat, însă unul dintre aceștia a fost ulterior declarat mort la spitalul din Ibiza, a precizat aceeași sursă.
Alți șase membri ai echipajului au suferit „răni ușoare”, în special din cauza hipotermiei.
Eventualele daune asupra mediului sunt în curs de evaluare cu ajutorul unei nave și al unui avion aparținând serviciului spaniol de salvare pe mare, Salvamento Marítimo.
Autoritățile nu au dezvăluit naționalitatea membrilor echipajului și nici cauza naufragiului.
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