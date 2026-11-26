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„China cere Statelor Unite să-şi corecteze practicile greşite şi să revină pe calea cea bună a soluţionării diferendelor prin dialog şi consultare”, a declarat într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerţului, He Yadong, potrivit News.ro.

Beijingul îşi rezervă „dreptul de a lua măsurile necesare pentru a-şi apăra ferm drepturile şi interesele legitime”, a ameninţat el.

Taxele impuse de SUA

Statele Unite au anunțat impunerea unor noi taxe vamale, inclusiv în UE, președintele Donald Trump continuându-și astfel politica sa comercială protecționistă, considerată un pilon al agendei sale.

Noile tarife comerciale aplicate importurilor vor lovi mulți dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii, vizând direct China, Uniunea Europeană și alte 12 jurisdicții.