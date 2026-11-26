China ameninţă să răspundă unor noi taxe vamale americane. Beijingul „cere SUA să-şi corecteze practicile greşite”
China a anunţat joi că-şi rezervă dreptul de a impune „măsurile necesare”, după ce Statele Unite au anunţat noi taxe vamale, care fragilizează un armistiţiu în războiul comercial dintre cele două puteri, relatează AFP.
Generează rezumat cu AI
„China cere Statelor Unite să-şi corecteze practicile greşite şi să revină pe calea cea bună a soluţionării diferendelor prin dialog şi consultare”, a declarat într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerţului, He Yadong, potrivit News.ro.
Beijingul îşi rezervă „dreptul de a lua măsurile necesare pentru a-şi apăra ferm drepturile şi interesele legitime”, a ameninţat el.
Taxele impuse de SUA
Statele Unite au anunțat impunerea unor noi taxe vamale, inclusiv în UE, președintele Donald Trump continuându-și astfel politica sa comercială protecționistă, considerată un pilon al agendei sale.
Noile tarife comerciale aplicate importurilor vor lovi mulți dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii, vizând direct China, Uniunea Europeană și alte 12 jurisdicții.
Video recomandate
Donald Trump, parodiat la dineul anual al jurnaliștilor acreditați la Parlamentul din Ottawa
Donald Trump, parodiat la dineul anual al jurnaliștilor acreditați la Parlamentul din Ottawa
Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, la bordul unui avion American Airlines
Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Alertă sanitară la o grădiniță din Iași
Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturie despre atacul de tip mafiot
Președintele României a anunțat când crede că s-ar putea face pace în Ucraina: Iarna „avantajează” Rusia
Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat
Vremea azi, 26 noiembrie. Ploi în aproape toată țara, ninsori la munte și viscol în mai multe regiuni
Este sezonul Crăciunițelor, iar cultivatorii lucrează neîncetat pentru a onora comenzi din toată țara
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit