Prețurile au scăzut de mai multe ori în ultimele 2-3 săptămâni la benzinăriile din toată țara, iar de curând am văzut ieftiniri chiar în fiecare zi.

Cel mai mult a scăzut prețul benzinei, care este deja cu aproape 90 de bani mai ieftină, în medie, decât la începutul lunii.

La o stație din Capitală, de pildă, un litru de benzină costă vineri 9 lei și 6 bani.

Prețul motorinei nu s-a redus la fel de mult, însă. Principalul motiv este că România este importator de motorină. Un litru de diesel este la această stație 10 lei și 51 de bani, dar ajunge la alte benzinării până la 10 lei și 57 de bani.

De ce scad prețurile acum... În primul rând, pentru că a coborât semnificativ prețul petrolului pe piețele internaționale, după ce a fost reluat traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Poate fi un moment de respiro, dar conflictul nu s-a încheiat. Nu este exclus să vedem din nou scumpiri dacă tensiunile se vor intensifica din nou.