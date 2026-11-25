Ce se va întâmpla cu containerul plin cu decorațiuni de Crăciun, eșuat pe țărmul bulgăresc
Moș Crăciun, reni și zeci de cutii cu decorațiuni de sărbători s-au rătăcit pe țărmul Bulgariei, în apropiere de Burgas.
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Toate erau într-un container care a plutit în derivă cinci zile, după ce nava pe care se afla a fost lovită de trei drone maritime și s-a scufundat în Marea Neagră. Decorațiunile valorează 50.000 de euro și ar aparține unei firme din România. Vasul se îndrepta spre portul din Constanța.
Containerul a fost deschis după 22 de zile, iar în interior autoritățile au găsit un decor de poveste. Un Moș Crăciun călare pe un cal de culoarea cuprului, în timp ce altul conducea o sanie încărcată cu cadouri. În total au fost peste 80 de cutii cu ornamente și figurine pentru sărbătorile de iarnă.
Corespondent PROTV: „Containerul a plutit în derivă timp de cinci zile, înainte să eșueze pe țărmul bulgăresc, în apropiere de Tarevo. Autoritățile bulgare l-au păzit zi și noapte, timp de 22 de zile, până când au reușit să identifice proprietarul mărfii. Abia apoi au deschis containerul. În interior au găsit zeci de cutii cu decorațiuni de Crăciun, în valoare de 50.000 de euro, care trebuiau să ajungă în Portul Constanța.”
Deocamdată, autoritățile bulgare nu au confirmat oficial că acel container găsit pe plajă provine de pe nava Contship Jet, deși aceasta este principala ipoteză a anchetatorilor.
Nava Contship Jet a plecat din portul Haifa, Israel, și se îndrepta spre Constanța, cu 421 de containere la bord. În Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei, a fost lovită de trei drone maritime de suprafață. 20 de containere s-au scufundat, iar celelalte au plutit în derivă.
Locotenent Atanas Yankov, Poliția Militară: „După finalizarea operațiunii, va fi întocmit un inventar detaliat al bunurilor găsite. Ulterior, comerciantul care a plasat comanda va organiza transportul mărfurilor în România.”
Pe navă se aflau 18 marinari, 14 filipinezi și patru ucraineni. Toți au scăpat cu viață. Pe lângă marfa de Crăciun, pe navă se aflau alte 420 de containere, însă autoritățile nu au precizat ce transportau; unele ar fi putut conține inclusiv baterii litiu-ion sau substanțe periculoase.
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