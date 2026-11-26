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Doi dintre ei au fost internați la spital și confirmați pozitiv cu Salmonella.

Potrivit sursei citate, miercuri, reprezentanții grădiniței au raportat apariția unor simptome gastrointestinale specifice toxiinfecției alimentare (TIA), constând în dureri abdominale, scaune moi și febră, la 30 de copii, dintre care doi au fost internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, scrie Agerpres.

30 de copii, cu simptome digestive

„În urma informațiilor primite, s-a constatat că cei 30 de copii simptomatici provin din 10 grupe diferite, doi copii fiind din grupa baby, patru din grupa mică, 17 din grupa mare și șapte din grupa mijlocie. În urma investigațiilor demarate de Direcția de Sănătate Publică Iași, au fost identificate două cazuri pozitive la Salmonella: un caz la un copil care s-a prezentat în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și a necesitat internare, respectiv un caz la un copil care nu a necesitat internare”, a declarat Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iași.

El a precizat că DSP Iași a dispus intensificarea măsurilor de curățenie și dezinfecție în toate spațiile unității și efectuarea triajului epidemiologic.

De asemenea, a fost recomandată izolarea la domiciliu a copiilor care prezintă simptomatologie, până la dispariția acesteia.

Totodată, reprezentanții DSP au recomandat efectuarea examenului de coprocultură pentru copiii simptomatici.

„Conform informațiilor primite, starea de sănătate a copiilor este bună”, a menționat purtătorul de cuvânt al DSP Iași.

Grădinița, închisă până pe 27 noiembrie

Marius Voicescu a adăugat că directorul Grădiniței „Varlaam Mitropolitul” a luat decizia de suspendare a activității unității până pe 27 noiembrie, urmând ca, în data de 28 noiembrie, să se efectueze o nouă dezinfecție a tuturor spațiilor de către firma autorizată cu care grădinița are contract încheiat.

„Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iași efectuează verificări la Grădinița «Varlaam Mitropolitul» și la firma de catering, în vederea recoltării probelor din alimentele servite în data de 25 noiembrie. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, în vederea identificării sursei focarului”, a conchis purtătorul de cuvânt al DSP Iași.