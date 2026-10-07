Plajele sunt mai liniștite, temperaturile rămân plăcute, iar vacanțele pot fi considerabil mai ieftine decât în perioada aglomerată a verii, scrie Express.

O astfel de destinație este Ibiza, unde turiștii pot descoperi, în luna octombrie, locuri mai puțin cunoscute și mult mai liniștite. Printre acestea se numără Cala Benirrás, o plajă retrasă de pe coasta de nord a insulei, apreciată pentru atmosfera relaxată și peisajele spectaculoase.

Plaja liniștită din Ibiza care merită descoperită toamna

Specialiștii în aviație de la Wizz Air au inclus Cala Benirrás printre cele mai interesante zone de coastă din Europa pentru sezonul de tranziție. Compania aeriană a analizat plajele din peste 50 de țări europene, luând în calcul numărul de vizitatori, temperaturile obișnuite și numărul de ore de lumină din septembrie, octombrie și noiembrie.

Clasamentul a ținut cont și de suprafața de plajă disponibilă pentru fiecare persoană, pentru a identifica locurile care oferă mai mult spațiu pentru relaxare și pentru a profita de soarele de la sfârșitul sezonului.

Deși Ibiza este cunoscută pentru cluburile sale și atmosfera agitată din timpul verii, Cala Benirrás oferă o experiență diferită, cu farmecul autentic al Insulelor Baleare și mult mai puțină aglomerație.

Priveliști spectaculoase și ape ideale pentru snorkeling

Situată pe coasta de nord-vest a insulei, Benirrás a devenit unul dintre cele mai apreciate locuri din Ibiza pentru apusurile sale spectaculoase, după ce mult timp a rămas un secret bine păstrat de localnici.

Plaja poate fi accesată printr-o plimbare printre dealuri și văi și oferă priveliști asupra mării și asupra formațiunii stâncoase Cap Bernat, cunoscută local drept „degetul lui Dumnezeu”.

Apele limpezi sunt potrivite pentru snorkeling, iar golful retras rămâne departe de traseele turistice aglomerate.

Ritualul de la apus care atrage turiștii

Cala Benirrás oferă și o experiență aparte la sfârșitul zilei. În apropierea plajei funcționează o mică piață hippie, deschisă zilnic, cu excepția zilelor de miercuri și joi.

Pe măsură ce soarele apune, câțiva localnici se adună pentru sesiuni de tobe, readucând la viață spiritul boem al Ibizei.

La apus, plaja se transformă într-un loc în care ritmurile tobelor se combină cu priveliștea soarelui care coboară sub orizontul Mediteranei.

În timpul verii, aceste spectacole spontane atrag oameni din toate colțurile insulei. Toamna, însă, întâlnirile devin mai restrânse, iar atmosfera este mai liniștită.

Cala Benirrás a fost descrisă de utilizatoarea Tripadvisor Debra H. drept „cea mai bună plajă din Ibiza, în special în octombrie”. Impresionată de atmosfera locului, aceasta a povestit: „Nu este doar o plajă pentru o excursie de o zi sau pentru tobele de duminică, ci un loc în care trebuie să vii dimineața devreme și să-l descoperi. Ne-a plăcut foarte mult cafeneaua Elements, mâncarea bună și faptul că poți sta și te poți relaxa pe canapea, ascultând muzică. Este minunată pentru familii, iar stânca de acolo mi se pare ca o zeiță uriașă. O recomand cu căldură. Plaja mea preferată din Europa.”

O altă turistă care a vizitat locul la sfârșitul sezonului, Emily S., a avut o impresie similară și a descris Cala Benirrás drept „o plajă frumoasă, cu o atmosferă boemă, locul perfect pentru apus”.