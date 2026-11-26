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Solicitarea vine în urma unui raport publicat de Kiev pe 17 noiembrie, care documentează 14.000 de cazuri în care forțele ruse au folosit astfel de substanțe împotriva soldaților ucraineni de pe linia frontului. Raportul a fost transmis celor 193 de state membre ale Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), reunite la Haga, în perioada 23-27 noiembrie, pentru o conferință, potrivit The Kyiv Independent.

Declarația comună a fost semnată de directorii responsabili de neproliferare din cadrul a 34 de state membre ale OIAC, printre care Marea Britanie, Canada, Japonia, Suedia, Ucraina și Uniunea Europeană.

„Cerem încetarea imediată a utilizării oricăror substanțe chimice toxice și a agenților pentru combaterea revoltelor ca metodă de război în Ucraina”.

„Următorii pași trebuie să includă identificarea celor responsabili, prin intermediul mecanismelor OIAC și în conformitate cu Convenția privind armele chimice. Ne reafirmăm sprijinul ferm pentru eforturile organizației în acest sens”, se arată în declarație.

OIAC a confirmat că metodologia utilizată pentru elaborarea raportului Ucrainei respectă standardele sale tehnice. Organismul internațional a confirmat anterior prezența agentului chimic CS pe câmpul de luptă din Ucraina.

Utilizarea substanțelor chimice în război încalcă dreptul internațional

Utilizarea acestor substanțe chimice reprezintă o încălcare directă a dreptului internațional, în baza Convenției privind armele chimice, tratat administrat de OIAC și ratificat inclusiv de Federația Rusă.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor apărute în presă, Rusia a utilizat pe scară largă aceste substanțe toxice încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Preluând o tactică folosită în Primul Război Mondial, forțele ruse ar fi aruncat grenade cu gaze, încărcate cu agenți chimici interziși, în adăposturile militarilor ucraineni, forțându-i să-și părăsească pozițiile și expunându-i atacurilor cu arme convenționale.

Potrivit autorităților ucrainene, trupele ruse au lansat în repetate rânduri grenade aerosol de tip K-51, RGR și RG-VO, încărcate cu agenții chimici interziși CS (clorobenziliden malononitril) și CN (cloroacetofenonă).

Atât Statele Unite, cât și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva unor oficiali și entități rusești implicate în mod explicit în atacuri cu arme chimice împotriva Ucrainei.

Moscova a negat informațiile potrivit cărora trupele sale ar utiliza agenți chimici interziși pe câmpul de luptă, în pofida dovezilor prezentate în acest sens.