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Proiectul face parte din eforturile de refacere a sistemului energetic ucrainean, grav afectat de atacurile rusești, notează The Guardian.

Ed Miliband, secretarul britanic pentru Energie, a anunțat că investiția va contribui la construirea unui parc eolian cu o capacitate de 200 de megawați. Amplasamentul nu a fost făcut public. Proiectul este cu atât mai important cu cât războiul declanșat de Rusia se apropie de împlinirea a cinci ani.

Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile rusești au distrus sau avariat peste 80% din capacitatea de producție a energiei electrice pe care Ucraina o avea înainte de război.

Guvernul britanic a alocat deja peste 770 de milioane de lire sterline pentru refacerea sistemului energetic ucrainean. Banii au fost folosiți atât pentru intervenții de urgență, cât și pentru investiții pe termen lung în surse regenerabile și energie nucleară, menite să reducă dependența țării de gazele naturale.

De la invazia rusă la scară largă, începută în 2022, Ucraina și-a instalat peste 3 gigawați de capacitate de producție din surse regenerabile. Aceasta reprezintă aproximativ 20% din capacitatea totală instalată a țării, iar circa o treime provine din energia eoliană.

„Investiția va contribui la dezvoltarea unei noi capacități importante de producție a energiei regenerabile, va consolida independența energetică a Ucrainei și va sprijini redresarea țării, aprofundând totodată parteneriatul economic dintre cele două state”, a declarat Miliband.

Parcul eolian va fi construit și administrat de Elementum Energy, o companie înregistrată în Regatul Unit, care are birouri la Londra, Kiev și Odesa.

„În timp ce Rusia încearcă să-i cufunde pe ucraineni în întuneric, Regatul Unit ajută Ucraina să construiască un sistem energetic sigur și rezistent, de care are nevoie pentru viitor”, a mai spus oficialul britanic.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice

Anunțul privind investiția britanică vine la câteva zile după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Miercuri, o centrală termică din apropierea orașului Odesa, în sud-vestul țării, a fost lovită, iar în unele zone au fost întrerupte alimentarea cu energie electrică, încălzirea și apa.

DTEK, cel mai mare investitor privat din sectorul energetic ucrainean, a anunțat că acesta a fost al treilea atac de amploare asupra centralelor sale electrice numai în luna noiembrie. Loviturile au loc în condițiile în care temperaturile scad, iar nevoia de încălzire devine tot mai mare.

În 2023, DTEK a devenit prima companie care a construit un parc eolian într-o zonă de război, după finalizarea primei etape a proiectului Tyligulska. Situat în regiunea Mikolaiv, la aproximativ 96 de kilometri de linia frontului, parcul produce suficientă energie curată pentru circa 200.000 de locuințe.

A doua etapă a proiectului Tyligulska urma să fie finalizată inițial până la sfârșitul anului 2026.