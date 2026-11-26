Fotbalistul care i-a egalat pe Kylian Mbappe şi Douvikas în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor
Atacantul columbian Luis Javier Suarez, autorul unei duble pentru Sporting Lisabona în remiza cu Manchester United (2-2), a ajuns la şase goluri în actuala ediţie a Ligii Campionilor, egalându-i pe Kylian Mbappe şi Anastasios Douvikas.
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Suarez a deschis scorul din penalty, în minutul 33, iar apoi a mai înscris încă o dată în repriza secundă (80), după ce ratase o altă lovitură de la 11 metri, în minutul 30, potrivit Agerpres.
Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor, ediţia 2026-2027, la finalul etapei a cincea:
6 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid), Douvikas (Como), Luis Suarez (Sporting Lisabona)
5 goluri: Haaland (Manchester City), Malen (AS Roma), Tresoldi (FC Bruges)
4 goluri: Batrakov (Galatasaray), Ousmane Dembele (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Fabian Ruiz (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Guirassy (Borussia Dortmund), Harry Kane (Bayern Munch), Raphinha (FC Barcelona)
3 goluri: Adeyemi (FC Barcelona), Barcola (Liverpool), Ross Barkley (Aston Villa), Matheus Cunha (Manchester United), Desire Doue (PSG), Foden (Manchester City), Anthony Gordon (FC Barcelona), Cucho Hernandez (Betis Sevilla), Isak (Liverpool), Nicolas Jackson (Aston Villa), Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Milano), McTominay (Napoli), Nusa (RB Leipzig), Nico Paz (Como), Ferran Torres (PSG), Fede Valverde (Real Madrid).
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