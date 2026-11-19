„Sănătatea nu este doar o cheltuială în bugetul României. Un studiu european recent a arătat că fiecare euro investit în medicamente inovatoare se întoarce în societate şi în economie de peste cinci ori, iar pentru România estimarea este şi mai mare, de opt ori. Miza creşte pentru că, potrivit estimărilor, populaţia în vârstă de muncă a României va scădea cu aproximativ un sfert, cu aproape 23% până în 2050. Sănătatea este, deci, o investiţie în productivitate, în rezilienţă economică, în încrederea cetăţenilor. Un sistem de sănătate performant înseamnă oameni activi, înseamnă familii mai sigure, înseamnă şi o Românie care e mai atractivă pentru investiţii”, a afirmat Luca Niculescu, joi dimineaţă, în discurusul ţinut la ARPIM Forum 2026 - 30 de ani: Inovaţia care duce sănătatea mai departe, relatează News.ro.

El i-a îndemnat pe producătorii de medicamnete să privească România ca pe o „destinaţie strategică pentru investiţii” şi nu doar ca pe o „piaţă destinatară a medicamentelor şi a terapiilor”.

„România are potenţial să nu fie doar o piaţă de consum, ci şi un centru de producţie, inovare şi cercetare în domeniul ştiinţelor vieţii”, a arătat primul ministru.

Luca Niculescu a dat ca exemplu de bună colaborare între autorităţi şi producătorii de medicamente Planul naţional de combaterea cancerului, în cadrul căruia, anul trecut, au fost trataţi peste 270.000 de pacienţi.

„Fondurile alocalte de CNAS pentru oncologie au crescut cu 56% (...) iar din ianuarie anul viitor screeningul pentru cancerul pulmonar va fi decontat iar screeningul neonatal se va extinde”, a anunţat premierul.

Acesta aminteşte că Guvernul a asumat includerea a peste 40 de noi molecule în lista medicamentelor compensate şi o nouă metodologie d epreţuri şi negociere pentru medicamente de anul viitor, iar obiecivul este acela de a tripla numărul studiilor clinice.