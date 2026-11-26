Vienna Insurance Group depășește pragul de un miliard de euro profit înainte de impozitare. România contribuie la creștere
Vienna Insurance Group (VIG), cel mai mare grup de asigurări din Europa Centrală și de Est, a raportat un profit înainte de impozitare de peste un miliard de euro în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu 15,4% față de anul trecut.
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România se numără printre piețele care au contribuit semnificativ la această evoluție, iar grupul estimează că va încheia anul cu un profit înainte de impozitare cuprins între 1,35 și 1,4 miliarde de euro.
"Profitul înainte de impozitare a crescut cu 15,4%, ajungând la 1.007,3 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2026. Evoluţia pozitivă a fost susţinută în principal de regiunea ECE Extinsă (Extended CEE), cu contribuţii semnificative la creşterea profitului din partea pieţelor din Bulgaria, România, Slovacia şi Ungaria", se arată în comunicat.
Veniturile din serviciile de asigurare aferente contractelor emise au crescut cu 6,6%, până la 10,376 miliarde de euro.
"Creşteri deosebit de mari au fost înregistrate în Cehia (+10,1%) şi în regiunea ECE Extinsă (+9,5%). Evoluţii pozitive au fost consemnate şi pe segmentul Pieţe Speciale (+7,6%), în Polonia (+5,9%) şi în Austria (+2,1%). În regiunea ECE Extinsă, cele mai importante contribuţii la creşterea veniturilor au provenit din statele baltice, Bulgaria, Croaţia, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Această evoluţie a fost susţinută, în principal, de volumul de noi contracte de asigurare şi de ajustările tarifare pe diferite linii de asigurare", precizează sursa citată.
Totodată, primele brute subscrise de grup au crescut cu 5,3%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 13,124 miliarde de euro.
Pe principalele pieţe din Europa Centrală şi de Est, ritmul de creştere a primelor brute subscrise în Cehia (+7,5%), Polonia (+7,3%) şi regiunea ECE Extinsă (+6,4%) a depăşit semnificativ ritmul de creştere înregistrat la nivelul Grupului. În Austria, primele brute subscrise au crescut cu 3,8%. În regiunea ECE Extinsă, creşterea a fost susţinută în principal de pieţele din statele baltice, Bulgaria, România, Serbia, Slovacia şi Ungaria. Evoluţia pozitivă a fost determinată de încheierea de noi contracte de asigurare şi de creşterea subscrierilor pe toate liniile de asigurare.
Potrivit conducerii grupului, rezultatele obţinute în primele nouă luni susţin estimările îmbunătăţite privind profitul pentru întregul an.
"Rezultatele primelor nouă luni confirmă menţinerea ritmului dinamic de creştere al VIG pe pieţele sale internaţionale principale din Europa Centrală şi de Est (ECE), unde volumul cumulat al primelor brute subscrise a crescut cu 7%. Profitul înainte de impozitare de peste 1 miliard de euro după primele nouă luni susţine, de asemenea, estimările noastre îmbunătăţite pentru întregul an 2026", a declarat Hartwig Loger, director general şi preşedinte al Directoratului Vienna Insurance Group, citat în comunicat.
În luna octombrie, conducerea VIG a revizuit în creştere previziunile privind profitul înainte de impozitare pentru întregul an 2026, stabilind un interval cuprins între 1,35 şi 1,4 miliarde de euro.
De asemenea, rata combinată netă a grupului s-a îmbunătăţit uşor.
"Rata combinată netă s-a situat la 92,0% la finalul celui de-al treilea trimestru din 2026, în uşoară îmbunătăţire faţă de nivelul de 92,1% înregistrat în anul precedent, în pofida creşterii daunelor generate de fenomenele meteorologice în primele nouă luni ale anului 2026. Rata combinată netă a înregistrat o evoluţie deosebit de favorabilă în regiunea ECE Extinsă, susţinută în principal de rezultatele pozitive de pe pieţele din Bulgaria, România, Slovacia şi Ungaria", relevă comunicatul.
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