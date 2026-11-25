Atac masiv al Rusiei asupra Odesei. Cel puțin trei răniți, blocuri avariate și pene de curent în mai multe cartiere
Rusia a atacat masiv orașul Odesa, provocând avarii la blocuri și infrastructura energetică. Cel puțin trei persoane au fost rănite, iar mai multe cartiere au rămas fără electricitate.
Sursa: TSN
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În urma bombardamentelor rusești, o parte dintre consumatorii din două districte ale orașului Odesa au rămas fără energie electrică, potrivit Tsn.ua.
În după-amiaza zilei de 25 noiembrie, armata rusă a lansat un atac de amploare asupra orașului Odesa și a zonelor învecinate. Un complex rezidențial din centrul regional a fost avariat, iar cel puțin trei persoane au fost rănite.
În districtul Odesa a fost instituită o alertă aeriană de nivel „galben”, între orele 11:31 și 12:00.
Forțele Armate ale Ucrainei au avertizat cu privire la apropierea unor drone de atac de oraș. În jurul orei 11:15, au fost auzite explozii.
Șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a confirmat atacul asupra centrului regional.
Pagube și persoane rănite în urma atacului
Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că trupele ruse au lovit infrastructura civilă și energetică.
Pe lângă complexul rezidențial avariat, au fost afectate și o companie privată de logistică, precum și o unitate de producție a articolelor din hârtie pentru uz casnic, situată în zona suburbană.
Totodată, compania energetică DTEK a precizat că o parte a orașului a rămas temporar fără electricitate. Întreruperile au afectat anumite zone din districtele Primorski și Peresîpski. Unele obiective de infrastructură critică funcționează cu întreruperi.
Administrația Militară Regională a transmis că obiectivele de infrastructură critică sunt trecute pe surse de alimentare de rezervă. În prezent, activitatea unităților medicale nu este afectată.
Odesa, afectată recent de o pană majoră de curent
Amintim că, recent, o pană masivă de curent a paralizat orașul Odesa.
Pe 22 noiembrie, transportul electric în comun a fost oprit, iar alimentarea cu apă a locuințelor a fost întreruptă.
Din cauza problemelor privind furnizarea energiei electrice, a apei și a agentului termic, școlile au trecut temporar la învățământul online, în perioada 23-27 noiembrie 2026, inclusiv.
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