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Decizia vizează asigurarea continuităţii aprovizionării cu energie electrică, energie termică şi produse petroliere pe durata sezonului rece, relatează NewsMaker, potrivit Agerpres.

Măsurile anunțate

În aceeaşi şedinţă de guvern s-a anunţat că, pe durata stării de alertă, vor putea fi dispuse mai multe măsuri:

limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele orare cu riscuri sporite pentru securitatea aprovizionării;

reducerea consumului de energie electrică în orele de vârf, cu prioritate la alimentare pentru instituţiile medico-sanitare, serviciile de urgenţă şi infrastructura critică; eliberarea, cu titlu de împrumut, a păcurii din rezerva de stat;

facilitatea importurilor de produse petroliere şi protejarea stocurilor destinate pieţei interne;

aplicarea unui regim tranzitoriu pentru staţiile de alimentare cu sisteme de măsurare neconforme;

menţinerea condiţiilor de calculare a preţului maxim al motorinei;

raportarea zilnică a stocurilor, importurilor şi livrărilor de produse petroliere, precum şi a parametrilor aprovizionării cu gaze naturale.

De asemenea, s-a menţionat că obiectivul este asigurarea continuităţii aprovizionării cu energie electrică, energie termică şi produse petroliere pe durata sezonului rece.

Potrivit proiectului aprobat de guvern, Centrul Naţional de Management al Crizelor va informa de îndată, dar nu mai târziu de 72 de ore, parlamentul şi preşedintele Republicii Moldova despre decizia de declarare a stării de alertă, motivele care au stat la baza acesteia şi măsurile de răspuns stabilite. Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

„Noi am avut două luni stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic. Din fericire, partea hidrologică s-a rezolvat. Au început ploile. Deci, situaţia arată mai bine pe Nistru. Pe partea de energie, rămâne o perioadă tensionată, cu provocări. Din acest motiv este oportun să menţinem starea de alertă", a transmis premierul Vasile Tofan.

Republica Moldova a intrat începând cu 26 septembrie în stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta a fost valabilă până pe 24 noiembrie, aminteşte NewsMaker.