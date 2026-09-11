În mesajul care însoțește imaginile este evidențiată abordarea complexă a spitalului specializat în tratarea cancerului, potrivit The News.

„Subliniind importanța îngrijirii holistice și activitatea extraordinară a Royal Marsden în sprijinirea oamenilor pentru a se vindeca, a se recupera și a-și continua viața după un diagnostic”, se arată în mesaj.

Kate Middleton a stat de vorbă cu pacienții

În imaginile publicate, Prințesa Catherine poate fi văzută discutând cu pacienții și reprezentanții spitalului.

Prințesa de Wales a primit numeroase aprecieri din partea admiratorilor familiei regale în secțiunea de comentarii.

„Chiar pare că îi ascultă și că îi pasă de oamenii cu care interacționează”, a scris o persoană.

Alții i-au atribuit un titlu special: „Cu siguranță merită și titlul de «regina inimilor»”, se arată într-un alt comentariu.

Prințesa de Wales și-a încheiat chimioterapia în 2024

Prințesa de Wales a fost diagnosticată cu cancer la începutul anului 2024, în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore, și și-a încheiat tratamentul prin chimioterapie în septembrie 2024. Tipul de cancer de care a suferit nu a fost făcut public.

Kate Middleton a devenit în 2025, alături de Prințul William, patron comun al Royal Marsden NHS Foundation Trust.