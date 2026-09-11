Ceremoniile nu au fost lipsite de controverse. Pe de o parte a frapat absența președintelui Trump, pe de altă parte, a stârnit reacții aprinse prezența primului primar musulman din istoria metropolei, Zohran Mamdani.

La 8.40, ora New Yorkului, rudele victimelor au început să citească lista celor aproape 3 mii de victime, la Memorialul 9/11, situat între cele două bazine monumentale care se află pe locul fostelor Turnuri Gemene.

În atentate și-au pierdut viața și 5 americani de origine română - Eugen Gabriel Lazăr, Joshua Poptean, Ana Fosteris și soții Corina și Alexandru Liviu Stan.

Patru dintre ei lucrau la diverse companii care îşi aveau sediul în cele două turnuri gemene, iar al cincilea era prezent la World Trade Center pentru o întâlnire cu posibili clienți.

Astăzi s-au ținut șapte minute de reculegere: șase pentru victimele atacurilor și încă un minut pentru cei care au murit din cauza unor boli asociate atentatelor din 11 septembrie. S-a păstrat tăcerera exact la orele când cele două avioane deturnate de teroriști au lovit turnurile.

New Yorkul şi-a omagiat victimele în prezența primarului Zohran Mamdani, fapt care a iscat opoziție din partea unor supraviețuitori şi rude ale victimelor.

O petiție, care a strâns aproape 100 de mii de semnături, denunță unele dintre pozițiile publice ale lui Mamdani, precum laudele la adresa unui imam care are legături cu islamismul radical.

Controverse a generat însă și o absență. Donald Trump este primul președinte în exercițiu care nu participă la ceremoniile de comemorare de la New York.

Potrivit celor de la The New York Times, președintele ar fi vrut să țină un discurs la Ground Zero, dar organizatorii l-au refuzat categoric.

Trump l-a trimis în locul său pe vicepreședintele JD Vance, alături de care au stat cei patru foşti şefi de stat în viaţă, democraţii Joe Biden, Barack Obama şi Bill Clinton, şi republicanul George W. Bush.

Donald Trump a participat, în schimb, la momentul de reculegere de la Pentagon, unde teroriştii au doborât al treilea avion, la ora locală 9.37. Toți pasagerii de la bord au fost ucişi instantaneu, alături de civili și militari aflaţi în clădire.

O altă ceremonie a avut loc în Shanksville, în Pennsylvania, unde a căzut a patra aeronavă deturnată. Cei 40 de pasageri aflați la bord au luptat cu teroriștii şi au provocat prăbuşirea avionului în câmp. Presupusa țintă a acestui avion rămâne neclară până astăzi, una dintre variantele vehiculate fiind Casa Albă.