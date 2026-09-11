Inflația anuală, anunțată de Institutul Național de Statistică, a coborât semnificativ în luna august, la 6,2%. Pe de altă parte, salariile nu au ținut pasul cu scumpirile.

Scăderea inflației înseamnă că prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent.

Rata anuală a inflației a ajuns în luna august la 6,2%, potrivit Institutului Național de Statistică. Este deja a doua lună de scădere semnificativă, de la peste 10%, cât era în iulie.

Cel mai mult au contribuit la această evoluție alimentele, care s-au scumpit în medie cu doar 2,6% față de luna august a anului trecut. Ba chiar vedem și ieftiniri. Fructele proaspete, de pildă, au un preț mai mic decât vara trecută cu 18%. Cartofii cu 15%, iar mălaiul și făina au de asemenea prețuri mai mici.

În cazul mărfurilor nealimentare vedem scumpiri peste medie la unele produse, cum ar fi benzina și motorina, care au prețuri mai mari cu 25, respectiv 35%. Carburanții au continuat să se scumpească în ultima perioadă.

Președinte CFA România: ”Pe inflație, aș zice că mai degrabă ne așteptăm la creșteri, nu la scăderi”

Iar serviciile s-au scumpit în medie cu 11 procente. Aici apar în top chiriile, după majorarea prețurilor pentru locuințele de stat.

Inflația este mai mică și pentru că se raportează la prețurile deja mari din august anul trecut.

Adrian Codîrlașu, președinte CFA România: ”Ce s-a întâmplat în aceste două luni, a dispărut în iulie efectul liberalizării unei părți a energiei, iar în august efectul majorării TVA din august, anul anterior. Pentru următoarele luni, pe inflație aș zice că mai degrabă ne așteptăm la creșteri, nu la scăderi, pentru că am văzut situația din energie, la energie electrică”.

Pe de altă parte, potrivit datelor INS, salariul mediu net a crescut în iulie cu 5,5% față de aceeași lună a anului trecut, într-un ritm mai lent decât prețurile. Ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a românilor a scăzut.