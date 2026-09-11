Aproape 3.000 de oameni, din peste 90 de țări și-au pierdut atunci viața - după ce patru avioane au fost deturnate de Al-Qaida.

Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center unul din zece adulți americani nici nu era născut la momentul atacurilor și le cunoaște doar din relatările altora.

Potrivit raportului Comisiei 9/11, atacul a fost executat de nouăsprezece bărbați din rețeaua Al-Qaida, cincisprezece dintre ei cetățeni saudiți.

Nu aveau arme de foc, ci cuttere. Cele patru curse au fost alese după un criteriu precis: erau zboruri transcontinentale, care decolau cu rezervoarele pline.

Plecau din Boston, Washington și Newark, toate spre California. Combustibilul a alimentat incendiile de mai târziu.

Primul avion a lovit Turnul de Nord la 8 și 46 de minute. S-a crezut că e un accident. Al doilea a lovit Turnul de Sud la 9 și 3 minute, în transmisiune directă. La 9 și 37, al treilea avion a lovit Pentagonul.

A patra aeronavă nu și-a atins ținta. Potrivit Comisiei 9/11, zborul UA93 ar fi vizat Capitoliul sau Casa Albă. Pasagerii aflaseră prin telefon ce se întâmplă la New York și au încercat să preia controlul; avionul s-a prăbușit în Pennsylvania.

Institutul Național de Standarde și Tehnologie a stabilit că impacturile au avariat structura turnurilor și le-au dislocat protecția ignifugă. Iar incendiile ulterioare au slăbit planșeele și stâlpii de la fațadă până la inițierea prăbușirii. Turnul de Sud a rezistat 56 de minute, cel de Nord, 102.

În total, în atacul teroist, au murit 2.977 de oameni: 2.753 la World Trade Center, 184 la Pentagon și 40 în Pennsylvania.

În ziua atacului au pierit 343 de pompieri new-yorkezi. Potrivit raportului publicat de pompierii din New York pe 2 septembrie, alți peste 600 au murit ulterior de boli legate de expunerea la Ground Zero.

Ceremonia din acest an include, în premieră, un moment de reculegere dedicat lor.

Institutul de Medicină Legală din New York lucrează de douăzeci și cinci de ani la identificarea victimelor: 1.099 dintre cei 2.753 de morți de la World Trade Center nu au un nume nici astăzi.

Atacul de la 11 septembrie a declanșat ceea ce Washingtonul a numit "războiul împotriva terorismului". La mai puțin de o lună, Statele Unite au invadat Afganistanul, iar doi ani mai târziu, Irakul.

Au urmat două decenii de războaie care au costat, potrivit Universității Brown, opt mii de miliarde de dolari și aproape un milion de vieți.

În 2021, americanii s-au retras din Afganistan, iar talibanii au revenit la putere. Dar 11 septembrie a schimbat și lumea din afara câmpului de luptă.

Relația Occidentului cu lumea musulmană s-a tensionat, aeroporturile au introdus controalele de securitate pe care le vedem și astăzi, iar Patriot Act a extins puterile de supraveghere ale autorităților americane.

Nu doar America a plătit prețul. Zeci de țări au trimis militari în Afganistan, ca parte a coaliției internaționale. Pentru România, misiunea a durat 19 ani și a implicat, potrivit Ministerului Apărării, peste 32.000 de militari. 27 dintre ei nu s-au mai întors.