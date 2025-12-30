Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal

Sentință fără precedent în justiția militară. Tribunalul Militar București i-a stabilit unui soldat de la o unitate militară din Buzău o pedeapsă de un an de închisoare, după un incident violent provocat pe un teren de fotbal.

Un teren de fotbal din Buzău, ce a găzduit în urmă cu exact 3 ani de zile un meci de Liga a IV-a devenit câmp de luptă, i-a făcut pe procurori să investigheze un act de violență comis de unul dintre jucători împotriva arbitrului care l-a eliminat.

În momentul în care fotbalistul – cunoscut, de altfel, pentru lipsa sa de sportivitate – a văzut cartonașul roșu, a tăbărât asupra centralului cu pumnii și palmele și l-ar fi lovit. Lucru care a lăsat chiar urme, după cum spuneau medicii legiștii. Aceștia au spus că tânărul, care nici măcar nu împlinise vârsta majoratului, avea nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Evident că lucrurile nu s-au potolit nici măcar în momentul în care tânărul arbitru a întrerupt definitiv meciul de fotbal. Iar lucrurile puteau degenera chiar și la vestiare și doar prezența mai multor jucători, de la ambele echipe, a făcut ca același fotbalist violent să nu-și ducă planul agresiv mai departe, iar lucrurile să degenereze într-un mod necontrolabil.

Muncă în folosul comunității și daune morale pentru arbitrul bătut

Între timp, întreaga poveste a ajuns pe masa procurorilor militari de la Parchetul Militar București, care au investigat acest incident mai puțin obișnuit și, deși nu are legături cu milităria, cu teatrele de operații, i-a făcut pe anchetatori să-l acuze pe fotbalistul care este și militar la o unitate din Buzău de infracțiunea de loviri și alte violențe.

Iar acum a venit momentul ca și judecătorii militari de la Tribunalul Militar București să pronunțe sentința, prin care s-a stabilit vinovăția și o pedeapsă de un an de închisoare.

Ținând cont însă de faptul că militarul și-a pus cenușă în cap în timpul procesului și a spus că regretă ce a făcut, judecătorii au stabilit să amâne executarea pedepsei pentru 2 ani de zile.

În plus, i-au impus obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să-i plătească părții vătămate 15.000 lei daune morale. Sentința Tribunalului Militar București nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













