Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal
Sentință fără precedent în justiția militară. Tribunalul Militar București i-a stabilit unui soldat de la o unitate militară din Buzău o pedeapsă de un an de închisoare, după un incident violent provocat pe un teren de fotbal.
Un teren de fotbal din Buzău, ce a găzduit în urmă cu exact 3 ani de zile un meci de Liga a IV-a devenit câmp de luptă, i-a făcut pe procurori să investigheze un act de violență comis de unul dintre jucători împotriva arbitrului care l-a eliminat.
În momentul în care fotbalistul – cunoscut, de altfel, pentru lipsa sa de sportivitate – a văzut cartonașul roșu, a tăbărât asupra centralului cu pumnii și palmele și l-ar fi lovit. Lucru care a lăsat chiar urme, după cum spuneau medicii legiștii. Aceștia au spus că tânărul, care nici măcar nu împlinise vârsta majoratului, avea nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.
Evident că lucrurile nu s-au potolit nici măcar în momentul în care tânărul arbitru a întrerupt definitiv meciul de fotbal. Iar lucrurile puteau degenera chiar și la vestiare și doar prezența mai multor jucători, de la ambele echipe, a făcut ca același fotbalist violent să nu-și ducă planul agresiv mai departe, iar lucrurile să degenereze într-un mod necontrolabil.
Muncă în folosul comunității și daune morale pentru arbitrul bătut
Între timp, întreaga poveste a ajuns pe masa procurorilor militari de la Parchetul Militar București, care au investigat acest incident mai puțin obișnuit și, deși nu are legături cu milităria, cu teatrele de operații, i-a făcut pe anchetatori să-l acuze pe fotbalistul care este și militar la o unitate din Buzău de infracțiunea de loviri și alte violențe.
Iar acum a venit momentul ca și judecătorii militari de la Tribunalul Militar București să pronunțe sentința, prin care s-a stabilit vinovăția și o pedeapsă de un an de închisoare.
Ținând cont însă de faptul că militarul și-a pus cenușă în cap în timpul procesului și a spus că regretă ce a făcut, judecătorii au stabilit să amâne executarea pedepsei pentru 2 ani de zile.
În plus, i-au impus obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să-i plătească părții vătămate 15.000 lei daune morale. Sentința Tribunalului Militar București nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
30-12-2025 13:34