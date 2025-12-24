Scene violente în Iași. O ceartă în trafic între doi șoferi a degenerat într-o bătaie surprinsă de o cameră de bord

O șicanare în traficul din Iași s-a încheiat la spital pentru un bărbat de 34 de ani, care a fost bătut în plină stradă de un altul, de 31 de ani.

O cameră de bord i-a surprins pe cei doi în timp ce opresc autoturismele în mijlocul drumului. Șoferul de 31 de ani, care conducea mașina din spate, coboară din vehicul și se repede spre autoturismul din față.

Violențele nu au întârziat să apară, iar alte imagini, surprinse de un martor, arată că ceilalți participanți la trafic încearcă să aplaneze conflictul.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la cea mai apropiată unitate medicală. Polițiștii au stabilit că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool.

