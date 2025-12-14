Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii ÎCCJ cer acum arestarea lui

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă.

El şi-a contactat fosta iubită, iar cu altă ocazie a urmărit-o şi a lovit-o, la un eveniment organizat într-un local din Câmpulung, judeţul Argeş.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorul de caz, de la Secţia de urmărire penală, a formulat, duminică, propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile faţă de un inculpat, pentru încălcare a ordinului de protecţie prin nerespectarea a două interdicţii: obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima.

”Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în zilele de 5 şi 18 ianuarie 2025, inculpatul a contactat telefonic persoana vătămată (fosta sa concubină), care obţinuse un ordin de protecţie împotriva acestuia, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecţie emis de Judecătoria Câmpulung. Totodată, inculpatul a încălcat obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 100 metri faţă de victimă, stabilită pentru o perioadă de 6 luni prin ordinul de protecţie emis de Judecătoria Câmpulung la 4 iulie 2025. Astfel, în data de 9 august 2025, în jurul orei 21.00, inculpatul a urmărit, bruscat şi lovit persoana vătămată în timp ce aceasta se afla şi participa la un eveniment organizat în cadrul unui local din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, a transmis PICCJ.

