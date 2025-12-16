Caz șocant în Iași. O femeie a ajuns la spital după ce a fost bătută, mușcată și stropită cu benzină de partenerul ei

16-12-2025 | 17:11
Un individ din Iași a fost arestat pentru violență în familie, după ce și-a bătut partenera cu brutalitate, apoi a stropit-o cu benzină. Femeia a ajuns la spital. Autoritățile cunosc situația familiei, însă nicio plângere nu a fost depusă până acum.

Elena Bejinaru

Cei doi s-au mutat recent în localitatea Belcești, din județul Iași. Au patru copii împreună, iar cei de la asistență socială din comună spun că familia lor era una cu probleme. Totuși, nimeni nu a făcut plângere la poliție, pentru scandaluri sau violențe.

Bărbatul însă își acuză partenera de infidelitate, iar într-una dintre zile, cand s-a întors acasă în stare de ebrietate, a atacat-o. A lovit-o cu brutalitate, cu pumnii și a mușcat-o de față. Apoi a stropit-o pe femeie cu benzină și a amenințat că îi va da foc.

Victima a reușit să scape din mâinile lui și a ajuns la spital, iar medicii au examinat rănile femeii și au anunțat poliția.

Potrivit expertizei, ea are nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale. Între timp, politiștii l-au reținut pe suspect, iar agresorul este acum arestat preventiv, pentru violență în familie.

Sursa: Pro TV

