Un tânăr din București a fost reținut după ce și-a bătut fosta iubită. Mama victimei a alertat poliția a doua zi

Stiri actuale
04-12-2025 | 17:34
×
Codul embed a fost copiat

Un individ din București a fost reținut după ce și-a atacat fosta iubită în locuința ei, în care se afla și bebelușul celor doi. Inițial, tânăra de 20 de ani nu a spus nimic, dar mama ei a observat vânătăile a doua zi și a anunțat poliția.

autor
Mădălina Stețco

Cei doi au format un cuplu până de curând, iar marți seara, după ora 21:00, fostul iubit al tinerei s-a întors în locuința acesteia din Sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, individul de 26 de ani ar fi venit să-și ia mai multe haine rămase în apartament după despărțire.

Discuțiile dintre ei au degenerat, iar bărbatul ar fi devenit agresiv și a lovit-o pe tânără de mai multe ori. Nu l-a oprit nici faptul că în casă era și bebelușul lor. Doar a doua zi mama victimei a observat urmele de violență pe corpul tinerei și a anunțat poliția.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp și reținut pentru 24 de ore. Totodată, pe numele lui a fost emis și un ordin de protecție provizoriu. El este cercetat acum pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe.

Citește și
Pompier tâlhar
Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei

Nu este prima dată când individul ajunge în atenția poliției. În trecut, el a fost condamnat pentru viol și a fost eliberat în urmă cu cinci ani.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, bataie, scandal,

Dată publicare: 04-12-2025 17:33

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Un tânăr a fost arestat după ce a bătut și sechestrat un prieten în mașină, conducând fără permis în București
Stiri actuale
Un tânăr a fost arestat după ce a bătut și sechestrat un prieten în mașină, conducând fără permis în București

Un tânăr de 23 de ani, care a bătut și a sechestrat într-o mașină un cunoscut cu care plecase din Dâmbovița, conducând fără permis în București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei
Stiri actuale
Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei

Un scandal de proporții îl are în centru pe un pompier de la malul mării, acuzat că ar fi încercat să tâlhărească două femei din Constanța, sub amenințarea pistolului. 

Un elev de 16 ani l-a bătut pe un coleg de 14 ani, la o școală din Suceava. A fost emis un ordin de protecție
Stiri actuale
Un elev de 16 ani l-a bătut pe un coleg de 14 ani, la o școală din Suceava. A fost emis un ordin de protecție

Doi elevi de la o şcoală din judeţul Suceava s-au bătut într-una dintre pauze, iar directorul unităţii de învăţământ a fost cel care a sunat la Poliţie pentru a raporta incidentul.

Un pensionar a fost bătut de un vânzător, într-o hală din zona Obor. Bărbatul de 74 de ani este în comă. VIDEO
Stiri actuale
Un pensionar a fost bătut de un vânzător, într-o hală din zona Obor. Bărbatul de 74 de ani este în comă. VIDEO

Grav incident într-o hală din zona Obor din Capitală. Un pensionar de 74 de ani este în stare gravă la spital, după o ceartă cu un vânzător.

Un bărbat din Argeș s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut iubita. Nu mai are voie să se apropie de ea
Stiri actuale
Un bărbat din Argeș s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut iubita. Nu mai are voie să se apropie de ea

Un bărbat de 38 de ani, din Argeș, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-a agresat concubina.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28