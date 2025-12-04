Un tânăr din București a fost reținut după ce și-a bătut fosta iubită. Mama victimei a alertat poliția a doua zi

Un individ din București a fost reținut după ce și-a atacat fosta iubită în locuința ei, în care se afla și bebelușul celor doi. Inițial, tânăra de 20 de ani nu a spus nimic, dar mama ei a observat vânătăile a doua zi și a anunțat poliția.

Cei doi au format un cuplu până de curând, iar marți seara, după ora 21:00, fostul iubit al tinerei s-a întors în locuința acesteia din Sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, individul de 26 de ani ar fi venit să-și ia mai multe haine rămase în apartament după despărțire.

Discuțiile dintre ei au degenerat, iar bărbatul ar fi devenit agresiv și a lovit-o pe tânără de mai multe ori. Nu l-a oprit nici faptul că în casă era și bebelușul lor. Doar a doua zi mama victimei a observat urmele de violență pe corpul tinerei și a anunțat poliția.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp și reținut pentru 24 de ore. Totodată, pe numele lui a fost emis și un ordin de protecție provizoriu. El este cercetat acum pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe.

Nu este prima dată când individul ajunge în atenția poliției. În trecut, el a fost condamnat pentru viol și a fost eliberat în urmă cu cinci ani.

