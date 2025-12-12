Scandal după o petrecere în Olt. Un bărbat și-a bătut iubita și apoi a spart mașina familiei

12-12-2025 | 17:33
Agresor arestat Olt
Pro Tv

După ce au fost împreună la o petrecere, un individ din Olt și-a luat iubita la bătaie, apoi și-a vărsat nervii și pe mașina familiei. Fiica adolescentă a victimei este cea care a chemat poliția, iar acum bărbatul este după gratii.

autor
Roxana Tivadar

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei doi erau împreună de zece ani și acum câteva zile au fost la o petrecere.

La întoarcerea acasă, cei doi au început să se certe, ca și în alte dăți. Individul, care era băut, a început să o lovească pe femeia de 39 de ani și a tras-o de păr.

Cumva, a reușit să scape din mâinile lui, iar fiica ei, o fată de 19 ani, a sunat la poliție.

Între timp însă, bărbatul a ieșit afară și a spart cu un ciocan geamurile mașinii lor.

Când au ajuns agenții la fața locului, l-au reținut imediat. Au emis și un ordin de protecție provizoriu, însă victima nu a fost de acord ca iubitul ei să fie monitorizat și cu brățara electronică.

Oricum, bărbatul a fost deja arestat preventiv, pentru violență în familie și distrugere.”

Sursa: Pro TV

